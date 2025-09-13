Etapa 20 de La Vuelta a España, en directo: resultado, ganador y última hora hoy

Sigue en directo la última hora del ganador y el resultado de la etapa 20 de La Vuelta a España.

14:25 Ascenso al Alto del León Comienza la subida al Alto del León con la escapada formada por 36 corredores todavía en cabeza. Entre los fugados figuran nombres destacados como Buitrago, Bernal, Mikel Landa y Giulio Ciccone.

14:16 La Comunidad de Madrid critica el boicot a la Vuelta El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y el Gobierno central llamen al boicot de la Vuelta por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo al pueblo palestino. Informa: Carlos Hidalgo, enviado de ABC.

14:08 Sin vallas en la Bola del Mundo No habrá vallas en los últimos kilómetros de la subida final. Al tratarse de un parque nacional, la normativa impide colocarlas. La organización ha optado por instalar cuerdas con palos de sujeción desde el desvío en la estación de Navacerrada. Informa: José Carlos Carabias, enviado de ABC.

13:57 Fuga numerosa en cabeza Superado el Puerto de la Paradilla, un grupo de 37 ciclistas rueda con 57 segundos sobre el pelotón. En la escapada se encuentran nombres importantes como Pedersen, Bernal y Mikel Landa, que pueden dar protagonismo a la fuga en esta etapa clave.

13:53 Protestas previstas en Madrid Mañana, en Madrid capital, coincidiendo con la última etapa, la más televisada, la asociación contra el cantón de limpieza de Montecarmelo ha organizado una protesta el domingo por la mañana, desde las 11.30. A partir de las cinco de la tarde, está previsto que el pelotón, con el Premier Tech, equipo israelí, incluido, atraviese ese barrio del distrito de Fuencarral-El Pardo. Más al norte, en la zona del monte, también hoy, hay preparada otra concentración también en contra de la carrera ciclista; aunque la más masiva y de mayor riesgo es la bautizada 'Por genocida, fuera Israel de la Vuelta'. La convocan Deporte sin Genocidio. Boicot a Israel; la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina; y el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), fundado en 2005 por Omar Barghouti y Ramy Shaath. Este último considera que el Estado judío practica el 'apartheid'. Son apoyados por miembros de Podemos, del Partido Comunista de España, la red de 'guerrilla periodística' Lo que Somos, Spanish Revolution, algunas organizaciones por el derecho a la vivienda, el sindicato CGT e Insumisas contra el Rearme, entre otros muchos grupos. Cuentan con el apoyo, al menos como voceros en redes sociales, de radicales del País Vasco, región donde se produjeron algunos incidentes al principio de la competición. Una de las posibilidades con las que trabajan los servicios de Información policiales es que gente de fuera acuda a Madrid para sumarse a las revueltas. Informa: Carlos Hidalgo, enviado de ABC.

13:51 Ambiente en Navacerrada Muchísimo público en la subida, con cientos de cicloturistas rodando por el mismo recorrido de la etapa y atascos en los accesos desde Guadarrama y Villalba. Ambiente de etapa grande en la que se decidirá el ganador de la Vuelta. Informa: José Carlos Carabias, enviado de ABC.

13:49 Máxima alerta policial Como ha venido informando ABC, Policía Nacional, Municipal de Madrid y Guardia Civil han desplegado un gran dispositivo para evitar un boicot en la etapa. Distintas fuentes de los tres cuerpos admiten, sin embargo, que «eso va a ser muy difícil»: «Va a haber muchísimos agentes en las calles y en la etapa de la sierra del sábado, pero si quieren cortar el recorrido, lo pueden hacer», explican. El foco está en grupos organizados de la ultraizquierda madrileña. Desde los Bukaneros del Rayo y facciones antifascistas hasta el Movimiento Antirrepresivo, el más radical y numeroso. Llevan semanas reuniéndose de forma discreta para preparar posibles altercados. Informa: Carlos Hidalgo, enviado de ABC.

13:47 Dispositivo de seguridad Los antidisturbios llevan chalecos antibalas y anticortes y tienen listos sus cascos de protección ante la posibilidad de incidentes. Mantienen a los manifestantes propalestinos en los arcenes formando una barrera frente a la calzada. Informa: Carlos Hidalgo, enviado de ABC.

13:45 Podemos llama al boicot de la etapa y critica la «militarización de Madrid» La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de s Video. eguridad organizado para este evento.

13:43 Manifestaciones en el recorrido Manifestantes propalestinos se han concentrado en distintos puntos del recorrido de la vigésima etapa de la Vuelta a España, que une Robledo de Chavela con el Puerto de Navacerrada sobre 165,6 kilómetros. Imagen: AFP

13:30 Primer movimiento del día Filippo Ganna prueba suerte y salta del pelotón. El italiano del Ineos abre hueco mientras su compañero Lucas Hamilton intenta seguirle el ritmo.

13:28 ¿Por qué se ha retrasado la salida? La etapa comenzó con unos diez minutos de demora por un problema organizativo en Robledo de Chavela. Los autobuses de los equipos se cruzaban con el público y el aparcamiento estaba en una recta sin posibilidad de maniobra, lo que impidió a varios equipos colocarse a tiempo. No hubo incidentes ni protestas, solo un atasco logístico. Informa: José Carlos Carabias, enviado de ABC.

13:23 Inicio accidentado de la etapa 20 de La Vuelta La salida lanzada se retrasa por una sucesión de incidentes: avería de Mathijs Paasschens, varios pinchazos, caída en la neutralizada con ciclistas implicados y, además, nueva avería para Elia Viviani, que ha tenido que cambiar de bicicleta justo al inicio de la subida al Alto de la Escondida.

13:15 Perfil de la etapa 20 La primera etapa por Madrid, este sábado, discurre entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo-Puerto de Navacerrada. Al ser una zona meramente rural, es la Guardia Civil, con 400 efectivos, la que se encarga de la vigilancia del recorrido principalmente Hay preparadas protestas por Gaza y también de ecologistas que critican que se trata de áreas protegidas en distintos tramos. El objetivo de los agentes no son las concentraciones pacíficas, sino los intentos de romper el circuito y poner en peligro a los ciclistas Informa: Carlos Hidalgo, enviado de ABC

13:13 ¡Caída en la neutralizada! Accidente en los primeros metros de la etapa 20. Varios ciclistas se han visto implicados, entre ellos Léandro Lozouet y Elia Viviani.

13:06 Se da la salida neutralizada a la etapa 20 de La Vuelta Pelotón en movimiento en Robledo de Chavela. Los corredores afrontan el tramo neutralizado antes de alcanzar el kilómetro cero de la jornada.

12:59 Posibles protestas La organización está pendiente de protestas en el recorrido de hoy. El dispositivo de seguridad se ha reforzado sobre todo en los tramos de paso por pueblos, más que en las subidas finales. Las protestas pro-Palestina han marcado varias etapas de esta edición de la Vuelta. En distintos tramos se han visto bloqueos, pancartas e incluso cambios de recorrido, como en la etapa 16, donde se adelantó la meta, o en la crono de Valladolid, que se acortó por seguridad.

12:48 Ambiente en la salida En la carpa de dirección de la Vuelta, en la salida de Robledo de Chavela, se toman las decisiones de la carrera. A la organización le preocupan más los pueblos del recorrido que las subidas a Navacerrada, donde ya hay mucho público ciclista. Muchos aficionados en la salida de Robledo de Chavela. Informa: José Carlos Carabias, enviado de ABC.

12:42 Las zonas críticas de boicots en las etapas finales de la Vuelta a España por Madrid Al menos cinco grandes protestas contra Israel convocadas para hoy y mañana tensan la llegada de los ciclistas a la capital de España este fin de semana Imagen: REUTERS

12:26 Pelea por el podio Vingegaard llega con 44 segundos sobre Almeida y todo apunta a que la general se decidirá entre ellos en la Bola del Mundo, pero por detrás también hay batalla: Pidcock defiende la tercera plaza, con Hindley a solo 39 segundos y Pellizzari a 1’40, los dos de Red Bull-BORA con opciones de arrebatarle el podio. Imagen: EFE