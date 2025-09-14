Etapa 21 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final de este domingo.

Recorrido y perfil de la etapa 21 de La Vuelta hoy

La Vuelta a España 2025 concluye este domingo en Madrid, aunque con una etapa en línea, diferente al epílogo de 2024, una contrarreloj individual.

Un recorrido llano de 111 kilómetros desde Alalpardo hasta la capital, una jornada triunfal para Jonas Vingegaard, el líder de La Vuelta, y también festiva para alguno de los hombres más rápidos del pelotón, sobre todo, Jasper Philipsen, el gran favorito a conquistar su cuarta victoria de etapa esta edición.

Perfil de la etapa 21 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 21 de La Vuelta

La etapa 21 de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor a las 16:40 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 19:22 horas. Se emitirá en abierto de manera íntegra en La 2, además de hacerlo en RTVE Play, la plataforma de streaming y de contenidos a la carta de RTVE.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa la etapa a través de su primer canal (Eurosport 1), así como en su plataforma de streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.