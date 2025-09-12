Etapa 19 de La Vuelta a España hoy: ganador, resultado, resumen y clasificación general

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, le bastará con defender los 40 segundos de ventaja que tiene sobre João Almeida. Por el podio pelean Pidcock y Hindley.

Recorrido y perfil de la etapa 19 de La Vuelta

Etapa llana de 162 kilómetros entre Rueda y Guijuelo como antesala de la última jornada de montaña (La Bola del Mundo este sábado, cuando se decidirá el ganador de La Vuelta). Una gran oportunidad para los hombres veloces del pelotón.

Perfil de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Ganador y resultado de la etapa 19 de La Vuelta a España y clasificación general

Como se esperaba, la antepenúltima etapa de La Vuelta se resolvió al sprint con victoria para Jasper Philipsen. El belga del Alpecin fue el más veloz en la llegada a Guijuelo para sumar su tercer triunfo en la 80ª edición de La Vuelta.

Pero la noticia de esta etapa estuvo en que Vingegaard bonificó cuatro segundos en el sprint intermedio en Salamanca, cogiendo por sorpresa al UAE y João Almeida, de modo que su diferencia en la general de cara a la jornada definitiva en la Bola del Mundo es de 44 segundos.

Ganador y resultado de la etapa 19 de La Vuelta 1 Jasper Philipsen 2 Mads Pedersen 3 Orluis Aular 4 Jenthe Biermans 5 Ben Turner

Clasificación general de La Vuelta tras la etapa 19 1 Jonas Vingegaard 2 João Almeida +44'' 3 Tom Pidcock +2'43'' 4 Jai Hindley +3'22'' 5 Giulio Pellizzari +4'23'' 6 Matthew Riccitello +5'21'' 7 Felix Gall +5'24'' 8 Sepp Kuss +7'30'' 9 Torstein Træen +7'46'' 10 Matteo Jorgenson +10'21''

Este sábado es el día. Se decidirá La Vuelta con el final en la Bola del Mundo.