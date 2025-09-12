Etapa 19 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, le bastará con defender los 40 segundos de ventaja que tiene sobre João Almeida. Por el podio pelean Pidcock y Hindley.

🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!



🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!#LaVuelta25 pic.twitter.com/LtqzEIutxF — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2025

Recorrido y perfil de la etapa 19 de La Vuelta hoy

Etapa llana de 162 kilómetros entre Rueda y Guijuelo como antesala de la última jornada de montaña (La Bola del Mundo este sábado, cuando se decidirá el ganador de La Vuelta). Este viernes, sin embargo, es una gran oportunidad para los hombres veloces del pelotón, con destaque para Jasper Philipsen y Mads Pedersen.

El belga del Alpecin es el gran favorito a conquistar su tercera victoria de etapa en La Vuelta. Será un día de transición para los Vingegaard, Almeida, Pidcock y compañía.

Perfil de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 19 de La Vuelta

La etapa 19 de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor a las 13:50 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:20 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este viernes se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 16:20 horas, momento en el que la señal cambia a La 2.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.