Etapa 18 de La Vuelta a España hoy: ganador, resultado, resumen y clasificación general

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot para el que ya solo João Almeida cuenta con opciones reales de arrebatárselo. Por el podio pelean Pidcock y Hindley, sobre todo, al estar Pellizzari algo rezagado.

Recorrido y perfil de la etapa 18 de La Vuelta

Este jueves tuvo lugar la contrarreloj individual de La Vuelta a España 2025, con un recorrido llano de apenas 12,2 kilómetros por Valladolid, sin grandes complicaciones. Estaba inicialmente configurada sobre un recorrido de 27,2 kilómetros, pero se recortó más de la mitad «con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa», tal y como comunicó la organización más allá de las 21:00 horas del miércoles.

Perfil de la etapa 18 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Ganador y resultado de la etapa 18 de La Vuelta a España y clasificación general

Ganó el maestro de la contrarreloj. Filippo Ganna, bicampeón del mundo de la especialidad y actual campeón de Italia, fue el mejor contra el reloj en Valladolid, y eso que la etapa quedó deslucida por acortarse 15 kilómetros.

Con un recorrido de apenas 12 kilómetros, pasó a ser un esfuerzo corto y explosivo en el que Ganna dominó... pero dos UAE estuvieron muy cerca, sobre todo, Jay Vine, que se quedó a tan solo 90 centésimas. A ocho segundos entró Almeida, que completó un fantástico recorrido y recortó diez segundos a Jonas Vingegaard en la general. La victoria final se dirimirá el sábado en La Bola del Mundo. El danés parte con 40 segundos de ventaja.

Ganador y resultado de la etapa 18 de La Vuelta 1 Filippo Ganna 13'00'' 2 Jay Vine +1'' 3 João Almeida +8'' 4 Bruno Armirail +10'' 5 Ivo Oliveira +11''

Clasificación general de La Vuelta tras la etapa 18 1 Jonas Vingegaard 2 João Almeida +40'' 3 Tom Pidcock +2'39'' 4 Jai Hindley +3'18'' 5 Giulio Pellizzari +4'19'' 6 Matthew Riccitello +5'17'' 7 Felix Gall +5'20'' 8 Sepp Kuss +7'26'' 9 Torstein Træen +7'42'' 10 Matteo Jorgenson +10'19''

Este viernes, día de transición con una etapa totalmente llana entre Rueda y Guijuelo (162 kilómetros), la penúltima gran oportunidad para los sprinters.