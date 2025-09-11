Etapa 18 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot para el que ya solo João Almeida cuenta con opciones reales de arrebatárselo. Por el podio pelean Pidcock y Hindley, sobre todo, al estar Pellizzari algo rezagado.

Recorrido y perfil de la etapa 18 de La Vuelta hoy

Llega la contrarreloj individual de La Vuelta a España 2025, con un recorrido llano de apenas 12,2 kilómetros por Valladolid, sin grandes complicaciones. Filippo Ganna es el gran favorito a llevársela en un día en el que João Almeida tratará de arañar unos segundos a Jonas Vingegaard en la lucha por el maillot rojo... mientras que el danés intentará encarrilar aún más La Vuelta.

La contrarreloj estaba inicialmente configurada sobre un recorrido de 27,2 kilómetros, pero se recorta más de la mitad "con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa", tal y como comunicó la organización más allá de las 21:00 horas del miércoles.

Perfil de la etapa 18 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 18 de La Vuelta

La contrarreloj individual de La Vuelta a España 2025, la etapa 18, comenzará alrededor a las 14:12 horas y la última llegada a meta, del maillot rojo Jonas Vingegaard, se producirá alrededor de las 17:30 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La contrarreloj de este jueves en Valladolid se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 15:55 horas, momento en el que la señal cambia a La 1.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.