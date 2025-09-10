Etapa 17 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

Conoce a qué hora empieza la etapa 17 de La Vuelta 2025 hoy, perfil, recorrido y dónde ver en televisión y online

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo, cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot para el que ya solo João Almeida cuenta con opciones reales de arrebatárselo.

🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!



🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!#LaVuelta25 pic.twitter.com/Cv5i4VvK1z — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025

Recorrido y perfil de la etapa 17 de La Vuelta hoy

Si los manifestantes pro-Palestina lo permiten, este miércoles se vivirá una jornada de media montaña entre O Barco de Valdeorras y el final en el durísimo Alto de El Morredero. Una etapa con solo dos puertos de montaña pero que en ningún caso es llana, de ahí que la subida final puede ser aún más dura si cabe.

La ascensión al Morredero se producirá en los últimos 8,8 kilómetros de la etapa, con una pendiente media del 9,7% y rampas de hasta el 16%. Lo más duro de la subida serán los primeros cinco kilómetros, suficiente para que puedan producirse ataques entre los favoritos de la clasificación general.

Perfil de la etapa 17 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 17 de La Vuelta

La etapa 17 de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 13:30 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:00 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este martes se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 15:55 horas, momento en el que la señal cambia a La 1.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.