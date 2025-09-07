Etapa 15 de La Vuelta a España hoy: ganador, resultado, resumen y clasificación general

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot para el que ya solo João Almeida cuenta con opciones reales de arrebatárselo.

Recorrido y perfil de la etapa 15 de La Vuelta

La Vuelta dio un respiro a los ciclistas tras dos jornadas muy exigentes de montaña. Este domingo, antes del segundo y último día de descanso, se vivió una etapa de media montaña (167,8 kilómetros) que comenzó en Vegadeo y finalizó en Monforte de Lemos en llano. Los dos puertos de montaña se concentraron en la primera parte del día.

Perfil de la etapa 15 de La Vuelta a España 2025

Ganador y resultado de la etapa 15 de La Vuelta a España y clasificación general

Por fin, Mads Pedersen alzó los brazos en La Vuelta 2025. El maillot verde de la carrera ganó al sprint en Monforte de Lemos tras interceptar la fuga de Vine y Vervaeke a siete kilómetros de la línea de meta. A partir de ese momento, nueve corredores lideraron la etapa, con un ciclista del Israel - Premier Tech en ella (Marco Frigo), pero se impuso el más rápido, el danés del Lidl-Trek, y con una cierta holgura después de controlar el intento de ataque de Vine dentro de los últimos dos kilómetros.

Respecto a los favoritos de la general, entraron a más de diez minutos de los escapados y sin diferencias entre ellos.

Ganador y resultado de la etapa 15 de La Vuelta 1 Mads Pedersen 2 Orluis Aular 3 Marco Frigo 4 Santiago Buitrago 5 Eddie Dunbar

Clasificación general de La Vuelta tras la etapa 15 1 Jonas Vingegaard 2 João Almeida +48'' 3 Tom Pidcock +2'38'' 4 Jai Hindley +3'10'' 5 Felix Gall +3'30'' 6 Giulio Pellizzari +4'21'' 7 Matthew Riccitello +4'53'' 8 Sepp Kuss +5'46'' 9 Junior Lecerf +5'49'' 10 Torstein Træen +6'33''

El lunes se vivirá la segunda y última jornada de descanso en La Vuelta, que retomará el recorrido el martes con una etapa de media montaña entre Poio y Mos.