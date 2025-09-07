Etapa 15 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo, cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot para el que ya solo João Almeida cuenta con opciones reales de arrebatárselo.

Recorrido y perfil de la etapa 15 de La Vuelta hoy

La Vuelta da un respiro a los ciclistas tras dos jornadas muy exigentes de montaña. Este domingo, antes del segundo y último día de descanso, una etapa de media montaña (167,8 kilómetros) que comienza en Vegadeo y finaliza en Monforte de Lemos en llano, lo cual puede favorecer la victoria una sprint. ¿Alzará los brazos por fin Mads Pedersen en esta edición de La Vuelta?

Los dos puertos de montaña se concentran en la primera parte del día. Más duro será el de A Garganta, de primera categoría y en la salida de la etapa. A buen seguro se formará una fuga que los equipos con hombres rápidos en el pelotón tratarán de neutralizar.

Perfil de la etapa 15 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 15 de La Vuelta

La etapa 15 de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 13:05 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:17 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este domingo se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 16:15 horas, momento en el que la señal cambia a La 2.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.