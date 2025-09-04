Etapa 12 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Noticia Relacionada «Las vallas volaban, parecía el motín de una cárcel y hemos pasado miedo» José Carlos Carabias Ciclistas y directores de equipo, atónitos y asustados por las protestas contra Israel vividas en la etapa de Bilbao: «Nunca había visto algo así»

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot que recuperó en la jornada del martes al arrebatárselo al entonces sorprendente líder Torstein Træen, noruego del Team Bahrain Victorious que ya ha perdido puestos en la general.

🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!



🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!#LaVuelta25 pic.twitter.com/BvEtwtAUDV — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2025

Recorrido y perfil de la etapa 12 de La Vuelta hoy

Tras la polémica del miércoles, en la que manifestantes pro Palestina obligaron a la suspensión de la etapa a falta de 3 kilómetros para la meta en la Gran Vía, en Bilbao, La Vuelta llega este jueves a tierras cántabras en una jornada, la duodécima, de media montaña y apta para fugas que comienza en Laredo y termina en Los Corrales de Buelna tras 157,4 kilómetros de recorrido.

Apunta a ser una etapa en la que no existan grandes diferencias entre los favoritos, debido a la etapa reina del viernes, con la subida final al durísimo Alto de L'Angliru.

Perfil de la etapa 12 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 12 de La Vuelta

La duodécima etapa de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 14:00 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:22 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este jueves se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 15:55 horas, momento en el que la señal cambia a La 1.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.