Etapa 11 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, un maillot que recuperó en la jornada del martes al arrebatárselo al entonces sorprendente líder Torstein Træen, noruego del Team Bahrain Victorious.

🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!



🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!#LaVuelta25 pic.twitter.com/yQ5Ldyv8eo — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2025

Recorrido y perfil de la etapa 11 de La Vuelta hoy

Aún resuenan los ecos de la marcha de Juan Ayuso de UAE Team Emirates al final de la presente temporada y de la rajada del alicantino contra la dirección del equipo por los tiempos y los términos del comunicado. Pero la carrera continúa y el líder del UAE, João Almeida, aún sigue en la lucha por la victoria final.

Este miércoles intentará arañar unos segundos a Vingegaard en una etapa, la número 11, con salida y llegada en Bilbao. Tiene una primera parte de la etapa algo más llevadera, con la dureza concentrada en la parte final. El Balcón de Bizkaia y la doble ascensión al Vivero seleccionarán la carrera antes de afrontar la corta pero dura subida a Pike Bidea (2,3 kilómetros de subida al 8,9%) a pocos kilómetros de la meta en la Gran Vía.

Perfil de la etapa 11 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 11 de La Vuelta

La undécima etapa de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 13:30 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:20 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este miércoles se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 15:55 horas, momento en el que la señal cambia a La 1.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.