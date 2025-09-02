Etapa 10 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse de rojo en Madrid el 14 de septiembre y con su triunfo el domingo ya amenaza al sorprendente líder Torstein Træen, noruego del Team Bahrain Victorious.

Recorrido y perfil de la etapa 10 de La Vuelta hoy

Tras la primera jornada de descanso de La Vuelta, una etapa que siempre va picando hacia arriba. La organización la define como «llana con final en alto». Concretamente, en Larra Belagua (puerto de primera categoría, de 9,4 kilómetros de subida a 6,3%), que se estrenó en La Vuelta en 2023, con una exhibición de Remco Evenepoel.

Los últimos kilómetros de la décima etapa de La Vuelta prometen ser decisivos para la victoria del día... y quien sabe si para la clasificación general, con Jonas Vingegaard a 37 segundos del maillot rojo (Træen) y con más de medio minuto sobre João Almeida tras una estrategia desastrosa del UAE el domingo.

Antes de Larra Belagua, a 55 kilómetros de meta, los corredores subirán el Alto de las Coronas, de tercera categoría.

Perfil de la etapa 10 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 10 de La Vuelta

La décima etapa de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 12:55 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:18 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este martes se televisa en primer lugar en Teledeporte desde las 14:45 hasta las 15:55 horas, momento en el que la señal cambia a La 2.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.