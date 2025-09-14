Cuánto dinero gana el campeón de La Vuelta a España 2025

La Vuelta ha vivido una edición de 2025 muy convulsa por la presencia del Israel - Premier Tech en la carrera. Las protestas pro-Palestina se han multiplicado con el paso de las jornadas, obligando a acortar dos de ellas, y el foco ha estado más en esas manifestaciones que en la disputa por la clasificación general.

Aun así, pese a lo deslucido de la prueba, lógicamente, la organización de La Vuelta no ha disminuido el botín económico que se atribuye al vencedor de La Vuelta, que permanece invariable respecto a 2024.

Cuánto dinero se lleva el campeón de La Vuelta

La Vuelta a España 2025 repite la bolsa de premios de 2024; es decir, reparte un total de 1.115.775 euros, cantidad en la que está incluido el botín por posiciones en la clasificación final, por el puesto conseguido en cada etapa o por los distintos maillots de la carrera.

De esa cifra total, 337.285 euros están destinados a la clasificación general. El desglose, en concreto, es el siguiente.

Premio económico por posición en la clasificación general Ganador : 150.000 euros

2º: 59.985 euros

3º: 30.000 euros

4º: 15.000 euros

5º: 12.500 euros

6º: 9.000 euros

7º: 9.000 euros

8º: 6.000 euros

9º: 6.000 euros

10º al 20º: 3.800 euros

Pero el maillot rojo de La Vuelta no solo se adjudica un premio económico por ocupar ese primer puesto tras la etapa final en Madrid, sino también 500 euros por día.