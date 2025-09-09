El CSD apoya las protestas pro-Palestina en la Vuelta, pero condena la violencia que «pone en riesgo la integridad de los ciclistas»
El organismo deportivo gubernamental reconoce que solo la UCI puede decidir sobre la participación o no del equipo Israel
Los activistas ponen en peligro el final de la Vuelta en Madrid
En relación con las manifestaciones de protesta pro-Palestina que se están produciendo durante las etapas de la Vuelta ciclista a España, fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) aseguran «compartir la indignación ciudadana ante la flagrante vulneración de los Derechos Humanos en Gaza», si ... bien matizan que «la libertad de expresión debe ejercerse siempre sin poner en riesgo la integridad física de los ciclistas».
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ministerio del Interior están en permanente contacto. En ese sentido, este miércoles se celebrará una reunión de la Junta de Seguridad. «Es en ese marco donde se adoptan, junto a las demás Administraciones Públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las medidas adecuadas en relación con el buen desarrollo de La Vuelta, garantizando al tiempo la libertad de expresión y la seguridad e integridad de los deportistas», señalan las citadas fuentes.
En cuanto a la presencia y la posible exclusión de Israel, el CSD, al igual que ya han reiterado los organizadores de la ronda española, insiste en que «corresponde exclusivamente a la Unión Ciclista Internacional (UCI) las decisiones en torno a la participación del equipo Israel Premier-Tech en las competiciones ciclistas internacionales como el Tour de Francia, el Giro de Italia o La Vuelta a España».
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete