El ciclista español que se dedica a la jardinería tras casi morir en el Tour: fue víctima de la mayor trama de dopaje

Le acusaron de «cocainómano, golfo, gañán, chivato y traidor», pero su testimonio supuso un antes y un después en la historia del deporte. Jesús Manzano, que en 2004 tenía 26 años, confesó algo que muchos ocultan en España: el dopaje en el ciclismo.

«Si me tienen que pegar un tiro, que me lo peguen. Me he quitado una losa de encima. Parece que tengo 20 kilos menos». Eso fue lo que dijo el ciclista español tras contar al 'Diario AS' la historia que le cambió la vida para siempre.

Manzano sabía que hablar era un acto kamikaze. Pero lo hizo. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones y sabía que lo que le había pasado a él, le podía suceder a otros deportistas.

La historia de Jesús Manzano, el ciclista español que fue víctima de la mayor trama de dopaje

Jesús Manzano era uno de los ciclistas que formaban parte del equipo Kelme, fundado en 1980. Debutó como profesional en la temporada 2001-2002. Compitió a un buen nivel. Participó en el Giro de Italia, en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. En septiembre de 2003 fue despedido.

El motivo no fue otro que sus revelaciones sobre las prácticas de dopaje de su equipo, que dieron lugar a lo que se conoce como la 'Operación Puerto'.

«Me encontraba raro, tenía una sensación como de pájara, mareado, como cuando llevas 200 kilómetros» Jesús Manzano, exciclista

Según su relato, el ciclista asegura que en el Tour de Francia le dieron unas sustancias que le provocaron que cayese fulminado en plena carrera y, en consecuencia, tuviese que abandonar la competición. «Me encontraba raro, tenía una sensación como de pájara, mareado, como cuando llevas 200 kilómetros, que ya solo vas por inercia y con los brazos sin fuerza. Era como si las manetas de cambio estuvieran blandas. Insisto, muy raro», contó en su momento al periódico citado.

El deportista estuvo al borde de la muerte en hasta dos ocasiones. «Pasé miedo por mi salud. Tú date cuenta que una persona que está bien, de repente se pone mal, no creo que a nadie le guste», afirmó.

Manzano llegó, incluso, a señalar a algunas personas importantes del mundo del ciclismo. Sin embargo, el nombre que más resonó fue el de Eufemiano Fuentes. «Te tiras preparando una carrera mucho tiempo y crees que te va a salir bien, y por gente ajena... Bueno, no ajena, el jefe de los médicos. Hay que tener responsabilidad, que son vidas humanas, no somos cobayas, ni conejos de indias, que para eso están los laboratorios, para probar, y los animales, no las personas», denunció.

Ante estas acusaciones, el doctor Fuentes declaró lo siguiente: «Como profesional, a mí lo que me interesa es proteger la salud de mis pacientes».

La reacción por parte del Kelme no tardó en llegar. Desde el equipo atacaron públicamente en televisión a Manzano y calificaron sus palabras de «aberraciones» y aseguraron que eran «rotundamente falsas».

La Guardia Civil inició las investigaciones en 2006, que desembocaron en detenciones y registros. El instituto armado determinó que Fuentes fue el cabecilla de la red de dopaje que ofrecía prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes. Entre sus servicios, se encontrarían hormonas (EPO, testosterona y otros anabolizantes), medicamentos y transfusiones sanguíneas.

En el juicio, Manzano fue el único ciclista español que reconoció que el dopaje era algo sistemático y generalizado. «Mentir ante un juez es una vergüenza. Varios corredores que no miran lo que les están sacando, las analíticas... otra vergüenza», dijo a la prensa a la salida de la cita.

Sin embargo, aunque en un primer momento Manzano se quedó indignado, su confesión no quedó en vano. Lance Armstrong, leyenda estadounidense del ciclismo y siete veces ganador del Tour de Francia, reconoció públicamente que había hecho este tipo de prácticas. «La arrogancia y ser desafiante me perdieron. Doparse era parte del trabajo y yo entonces lo veía así», confirmó en el programa de televisión de Oprah Winfrey.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha de 10 de junio de 2016, dictó sentencia. Absolvió a Eufemiano Fuentes de los delitos imputados al señalar que la sangre no es ningún medicamento, por lo que su actividad no es constitutiva de delito.

La 'Operación Puerto' fue una trama compleja en la que hubo muchos agentes implicados. Sin embargo, la persona que decidió no guardar silencio ha sido la gran víctima todos estos años. ¿Qué ha sido de Jesús Manzano tras el escándalo?

La vida de Jesús Manzano 20 años después de su confesión: de la bici a la jardinería

Jesús Manzano sabía que hablar le pasaría factura en su carrera deportiva. Y así fue. En España nadie le quería en sus filas. Sin embargo, desde Ciudad del Vaticano, el equipo Amore e Vita se interesó por él. Consideraron que el español era un «arrepentido» y, como tal, «debía ser perdonado y ayudado».

Con el paso de los años y con la 'Operación Puerto' prácticamente olvidada, se le perdió la pista al ciclista español. Algunos periodistas intentaron ponerse en contacto con él, aunque sin éxito.

Desde el podcast 'Hechos Reales' descubrieron que Jesús Manzano no abandonó las dos ruedas por completo. Formó parte de un equipo amateur de la sierra de Madrid. Fuentes del conjunto declaran que el dopaje era un tema tabú y que, en ocasiones, no les dejaban participar en carreras porque estaba él.

Finalmente, tuvo que dejar este deporte porque no lo podía compaginar con su nuevo oficio. En 2023, el 'Diario AS' le hizo un reportaje fotográfico mostrando su nueva vida. «Es jardinero. Tiene su empresa y tuvo una hija», explicó el periodista Juan Gutiérrez, quien ayudó a Manzano a relatar su historia años atrás.

«Aquí no hay que hacer 250 kilómetros, pero tampoco te dopas» El exciclista Jesús Manzano, sobre su trabajo como jardinero

Cuando se apartó de la bici, tuvo que reinventarse. Su hija Marina iba a nacer y necesitaba dinero. Se puso a trabajar en un vivero, donde aprendió todo lo que sabe sobre plantas y flores. «Aquí no hay que hacer 250 kilómetros, pero tampoco te dopas», declaró en el podcast mencionado.

Muchos vecinos de Zarzalejo, donde reside, consideran que es «bastante bueno» en esta profesión. También indican que no tiene un local al que acudir, sino que se mueve con su furgoneta hasta los sitios que contratan sus servicios.

¿Se arrepiente Jesús Manzano de su confesión sobre el dopaje?

Jesús Manzano confirmó en el podcast 'Hechos Reales' que hizo «lo correcto». «No me arrepiento de las cosas, la verdad es la verdad», señaló.

A pesar de que no pudo dedicarse nunca más al ciclismo a nivel profesional, cree que ha ganado en «salud y tranquilidad». No obstante, el exciclista reveló que su confesión solo fue por una cuestión de vida o muerte. «Si este hombre no me hubiese fastidiado en Francia, no lo hubiese contando, sinceramente», declaró. Y es que, a veces, quedarse atrás del pelotón puede ser la única salvación.