Benjamín Noval, una joya que lo gana todo en todos los terrenos

Al hilo de los tiempos que marcan los superdotados llegados del frío del norte (Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock), ases en todas las modalidades de la bicicleta y no solo la ruta, España cuenta en las entrañas de las carreras ... juveniles de fin de semana con un proyecto de campeón en varias disciplinas: mountain bike, ciclocross y carretera. En el reino de las ruedas gruesas, los campos del barro o los finos tubulares de la ruta en asfalto, Benjamín Noval (Pola de Laviana, 17 años) ha dado la talla. En todas esas disciplinas es campeón de España en su franja de edad.

El prodigio adolescente que aspira a rescatar a España de una época de penurias en las grandes citas mundiales es hijo de Benjamín Noval senior, exciclista nacido en Mieres que fue gregario e íntima amistad de Alberto Contador y también trabajador a sueldo para Lance Armstrong.

Su hijo ha ingresado con una fuerza descomunal en el panorama ciclista. Estuvo a punto de ganar también el Mundial júnior celebrado en Ruanda, pero una caída en la última vuelta lo impidió. Noval ha corrido hasta la fecha en el MMR Academy, que dirige el campeón olímpico en Pekín 2008 Samuel Sánchez.

«Benja es uno de los talentos del ciclismo español, los resultados en las categorías inferiores hablan por sí solos, no hace falta echarle flores. Es el actual campeón de España de mountain bike sin haber corrido ninguna carrera, es campeón de España de ciclocross y campeón de España de contrarreloj en ruta», cuenta a ABC Samuel Sánchez, uno de los mentores de la promesa ciclista.

Noval padre estuvo a punto de fichar por el Movistar como director, con la opción real de que llevar también a su hijo a la estructura de Abarca Sport que comanda Eusebio Unzué. El asunto no llegó a concretarse y tampoco hubo explicaciones claras a la vista.

«Una de sus principales virtudes es que es un ciclista multidisciplinar, algo que tanto prolifera en nuestros días —explica Samuel Sánchez—. La UCI va a sacar una normativa por la que los puntos que se obtengan en gravel, mountain bike, ciclocross y demás, también valdrán para los equipos del World Tour (primera división). Este tipo de ciclistas multiplican su valor y se van a terminar imponiendo».

Noval ya ha sido recibido por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Y lo principal para él, lo ha fichado para 2026 el equipo Ineos, antigua máquina dominante del ciclismo con cuatro ganadores distintos del Tour (Wiggins, Froome, Thomas y Bernal) que busca talento joven por todo el mundo. «Tiene un dominio de la bicicleta muy grande, que le permite destacar en muchísimas disciplinas. Este dominio le viene dado también por sus cualidades físicas. Todos los test de esfuerzo que le hicimos en MMR Academy desde niño ya daban valores muy alentadores, sin haberse desarrollado físicamente. Estos valores físicos no han pasado inadvertidos para uno de los equipos que más apuesta por la juventud, como es el Ineos».

Multidisciplinar y combativo, la pregunta es qué tipo de ciclista será. Responde Samuel Sánchez. «En carrera es muy buen compañero, se sabe mover bien, es generoso, empatiza mucho. Sabe medir los tiempos y actúa con inteligencia. A veces es muy impulsivo y lo hemos tenido que parar. Estamos en un marco competitivo, pero no hay que perder de vista la diversión. Está en periodo de formación. Hemos trabajando con él porque va a dar el salto a la máxima categoría y debemos enseñarle a ser ciclista, no solo dar pedales, sino todo lo que conlleva ser ciclista profesional. Tiene que aprender a caerse y levantarse, saber que esto es duro y no será un camino de rosas como hasta ahora».