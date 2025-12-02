Suscribete a
ABC Premium

darán que hablar

Benjamín Noval, una joya que lo gana todo en todos los terrenos

El ciclista asturiano de 17 años es multidisciplinar al estilo de los campeones modernos y ha ganado el campeonato de España de bici de montaña, contrarreloj en ruta y ciclocross. Lo ha fichado el Ineos

Iniesta hereda el Israel: la última aventura empresarial del héroe del Mundial

Benjamín Noval
Benjamín Noval RFECiclismo
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al hilo de los tiempos que marcan los superdotados llegados del frío del norte (Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock), ases en todas las modalidades de la bicicleta y no solo la ruta, España cuenta en las entrañas de las carreras ... juveniles de fin de semana con un proyecto de campeón en varias disciplinas: mountain bike, ciclocross y carretera. En el reino de las ruedas gruesas, los campos del barro o los finos tubulares de la ruta en asfalto, Benjamín Noval (Pola de Laviana, 17 años) ha dado la talla. En todas esas disciplinas es campeón de España en su franja de edad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app