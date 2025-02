Alejandro Valverde no sabe vivir sin la bicicleta: los motivos de su salto al gravel

Antes de retirarse en el Giro de Lombardía el pasado 8 de octubre, ya había pensado en seguir grapado a la bicicleta. Es, en realidad, una no noticia, porque todos los componentes del staff del Movistar, su familia, sus amigos y su 'grupetta' murciana sabían ... que Alejandro Valverde no podría colgar la bicicleta en un gancho del garaje y decir hasta nunca. Nació para esto, encontró su sitio en el mundo en un pelotón y la genética hizo el resto. Valverde permaneció en el ciclismo profesional hasta los 42 años, y seis meses después de la confirmación oficial de su retirada, comunica que no puede quedarse quieto, que necesita la bici para entrenar y vivir.

Su próximo destino es el gravel, una especialidad de moda (bicis similares a las de carretera que recorren caminos o pistas de tierra) que aún no tiene un calendario muy reconocido y oficial, como el mountain bike o la pista. Correrá 'La Indomable' en Almería, un pasatiempo para matar el gusanillo . Desde que se retiró, Valverde no ha dejado de salir en bici y entrenar a menos ritmo. Ya sabía que su próxima estación sería el gravel, pero no con el espíritu viajero y de mochila de sus orígenes, sino en modo competición. Marchas pseudoprofesionales, datos y medidas en el 'strava' y rivales a los que enseñar la rueda en una carrera. Noticias Relacionadas Las retiradas de 2022: los grandes deportistas que pusieron fin a su carrera Pablo Lodeiro Fernández

Valverde: «Lo mejor ha sido llegar hasta aquí, disfrutar tanto del ciclismo» José Carlos Carabias El ciclista, que fue campeón del mundo en 2018, cumplirá 43 años el 25 de abril y no ha dejado su pasión por la bicicleta desde su retirada. Ha participado en una marcha en Portugal junto a su amigo Samuel Sánchez y ha regresado a su antiguo mundo en la Clásica de Jaén, en su nuevo papel como embajador de la marca Movistar, ocupando el puesto de copiloto en el coche del equipo junto a Chente García Acosta. Antes, en diciembre, apareció en la concentración invernal de su equipo en Alicante. Es el elemento de cohesión entre los directores y los corredores. Hace más tiempo, el 20 de agosto de 2021, Valverde se tuvo que marchar de la Vuelta a España por una caída en Alicante. Había resquemor en el ambiente por si ese era el último día de su carrera deportiva. Eusebio Unzué, en conversación con ABC, lo negó. «Dentro de cuatro días, estará preguntándome dónde corre y qué hacemos». Así fue. Valverde ha sido un ciclista incombustible al que le costó decir adiós. El Movistar, que lo tiene en nómina hasta 2024 como embajador, ha creado una estructura para el desembarco del murciano en el gravel: Movistar Team Gravel Squad. En la carrera almeriense estará acompañado por el profesional del Movistar especialista en clásicas de ruta, Iván García Cortina, la corredora británica Hayley Simmonds y la ciclista de e-sports Movistar Ana Dillana.

