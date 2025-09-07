Los activistas pro Palestina hackean la radio oficial de la Vuelta

Sin que se llegue al extremo de violencia que aconteció en la meta de Bilbao, con la suspensión de la etapa, las protestas pro Palestina y en contra de Israel y su equipo ciclista se siguen sucediendo en la Vuelta a España. Los activistas ... en favor de Palestina llevan varios días hackeando radio Vuelta, el canal oficial e interno de comunicación de la ronda española con los equipos y los acreditados con acceso a esa información.

Los manifestantes propalestinos interfirieron la comunicación de Radio Vuelta con los coches de los equipos durante algunos tramos en la etapa del sábado que comenzó en Avilés y terminó en el Alto de la Farrapona, según informó Efe.

Según confirmó ABC, las interrupciones durante la jornada de montaña en Asturias no duraron mucho tiempo, y no entorpecieron el normal desenlace de la etapa, que fue ganada por el ciclista del UAE Marc Soler.

Los activistas contra Israel propagaron cánticos y algunos mensajes a favor de Palestina durante el desarrollo de la etapa. Según otras fuentes, el asunto se viene repitiendo en las últimas jornadas de competición.

«El hackeo de una emisora es algo sencillo, no es nada extraño. Un radioaficionado con un poco de habilidad puede interferir una frecuencia. Lo de ayer fue puramente anecdótico, no conllevó ningún peligro», informaron fuentes de la seguridad de la Vuelta.

Radio Vuelta, como radio Tour o radio Giro, es el canal interno por el que se comunica la organización de las carreras con los equipos participantes. Un coche oficial transporta la emisora principal que canaliza toda la información que va recibiendo y que transmite a los coches de los equipos. Incidencias de la carrera, información de los dorsales en la escapada, diferencias de tiempo en directo, cruces peligrosos, caídas, etc.

La organización de la carrera y las fuerzas de seguridad que la custodian prevén que las protestas y los actos de reivindicación contra Israel y su equipo ciclista se sucedan al paso por Galicia (los próximos días) y posteriormente Castilla y León y, sobre todo, en Madrid.

Preocupa más que ninguna otra etapa la llegada a la Bola del Mundo, en la estación de Navacerrada el sábado 13 de septiembre. Unipublic espera una gran afluencia de público en fin de semana procedente de Madrid y el riesgo de acciones de protesta más virulentas.