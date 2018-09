El italiano Simone Petilli (UAE Team Emirates) ha abandonado la Vuelta a España a 40 kilómetros de la meta de la décima etapa, que se disputa entre Salamanca y Bermillo de Sayago, tras sufrir una dura caída.

Petilli, de 25 años y debutante en la carrera española, fue atendido por los médicos de la organización en la ruta, quienes decidieron su traslado en ambulancia a un hospital de Zamora con un fuerte traumatismo craneoencefálico.

