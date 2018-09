Vuelta a España Los ciclistas se indignan por el accidente del ganador de etapa tras cruzar la línea de meta Uno de los miembros del departamento de comunicación de la Vuelta fue arrollado por los tres primeros clasificados tras ser sorprendido en la llegada

Alexandre Geniez, flamante ganador de la duodécima etapa de la Vuelta, con final en Estaca de Bares, se llevó un soberano susto una veza que cruzó la línea de meta. Uno de los miembros del departamento de comunicación de la Vuelta, responsable de la colocación de los fotógrafos en la llegada se vio sorprendido por la llegada de los ciclistas en el sprint final. Encerrado y sin posibilidad de escapar, fue arrollado por Geniez, quien le golpeó en la cara y le tiró al suelo. Peor suerte tuvo Dylan Van Baarle, segundo clasificado, que se fue al suelo y sufrió varios golpes que incluso le pueden dejar fuera de la carrera.

«No me caí porque me agarró un policía. Es una pena que pasen estas cosas habiendo las medidas de seguridad que hay. No entiendo cómo había tanta gente en la meta. Si llega a haber 100 corredores no hubiesen podido pasar», comentó después Geniez.

🇪🇸 #LaVuelta18 ¡KO! ¡QUÉ GOLPE SE HAN LLEVADO! Geniez y Van Baarle han chocado con una persona de la organización tras la línea de meta. pic.twitter.com/opwm2ktTjA — Xavier (@FXavierVidela) 6 de septiembre de 2018

La caída ha indignado al presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, el italiano Gianni Bugno, que considera el hecho de «inaceptable».

«Es inaceptable que después de un mes de trabajo que ha implicado a todas las partes para hablar sobre cómo mejorar la seguridad en las carreras, aún nos encontremos con episodios como la caída que se ha producido en la llegada de la duodécima etapa de la Vuelta», ha dicho el presidente de la CPA.

Bugno ha señalado en un comunicado que ya está «realmente cansado de ver esta ligereza a la hora de aplicar las reglas en el reglamento de los organizadores».

«Esta falta de atención de los organizadores demuestra una falta total de respeto hacia todos los que trabajamos por mejorar la seguridad y hacia los propios corredores», añade.