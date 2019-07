Tour de Francia El vídeo con el que el Movistar pretende dejar atrás los líos entre Quintana, Landa y Valverde El equipo publica en su cuenta de Twitter una grabación en la que los tres ciclistas reflejan un ambiente distendido antes de la decimosexta etapa

Revueltas las aguas en este Tour de Francia de bravo oleaje que Pinot se encargó de azuzar, pocos, maillot amarillo de Alaphilippe a un lado, han salido tan tocados de los Pirineos como el equipo Movistar.

La decepción de Quintana, una más, cuando tocaba dar el do de pecho en el Tourmalet desató un cruce de palabras vitriólico entre otras dos cabezas de cartel en el equipo, Valverde y Landa.

«Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga», explicó en meta el campeón del mundo.

Landa, enrabietado desde su caída el pasado lunes, tenía energía para atacar con mayor ímpetu del que empleó en la decisiva etapa del Tourmalet, pero anduvo con un ojo pendiente de Quintana, a la espera de una recuperación que nunca llegó y que ahora parece haber cambiado el liderazgo del Movistar. Las aguas, en todo caso, parecen ahora más calmadas.