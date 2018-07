Tour de Francia Thomas, entre lágrimas: «Me estoy volviendo loco» El británico ha mostrado su emoción e incredulidad tras la vigésima etapa, que le ha dejado como virtual campeón

«No puedo creerlo, me estoy volviendo loco», ha expresado Geraint Thomas entre lágrimas. El británico no ha podido contener la emoción tras el término de la contrarreloj de la penúltima etapa del Tour de Francia.

«Nunca pensé esto...de repente gané el Tour. Esto es simplemente abrumador», ha confesado al poco de cruzar la línea de meta, entre las felicitaciones de sus más allegados.

«Ganar en la carrera más grande de tres semanas es una locura. La última vez que lloré fue cuando me casé. No puedo hablar, esto es increible», ha asegurado.

Ante aquellos que aseguran que bajó el ritmo en la última jornada, con el fin de que Froome formase parte del podio final, Thomas ha tenido unas palabras: «El director me dijo que estaba primero, pero que iba arriesgando. Que me relajara y que me asegurase de ganar el Tour. Y eso es lo que hice», ha sentenciado el campeón.

De modo que Thomas recibió órdenes de no arriesgar tanto por parte del director del Sky, pues el objetivo era asegurar la victoria. Y lo consiguieron. Thomas gana su primer Tour y Sky su sexto título en siete años.