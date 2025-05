Un año sin victorias, el extraño vacío de Valverde

A punto y aparte, el palmarés de Alejandro Valverde llenaría todas las líneas de este artículo. Tan extensa y prolífica es su hoja de servicios que resulta casi inconcebible que el ciclista español con más triunfos de la historia, corredor en activo que ostenta el mismo galardón, no se haya estrenado en este infernal 2020 de la pandemia, los confinamientos y la incertidumbre. Al otro lado de la pantalla, en la reunión con la prensa en el día de descanso de la Vuelta a España, el excampeón del mundo acepta el periodo vacío y no muestra síntoma de preocupación. « Tener un triunfo más o uno menos, no va a cambiar nada ».

Los guarismos ya alcanzan un número sideral (127 victorias) y no modificarán la trayectoria y percepción que se tiene de Valverde, conocido en sus años de meritorio como el «Imbatido» y al que sus compañeros y prensa afín llaman el «Bala» por su facilidad y propensión para capturar éxitos. Menos el Tour, Valverde guarda éxitos de todos los colores y condición. Rondas largas (la Vuelta 2009), cortas (Dauphine, Volta), monumentos (4 Liejas), clásicas de postín (Flecha Valona, San Sebastián) y carreras más pequeñas (Andalucía, Valencia, Murcia...), además de su récord de siete medallas en los Mundiales o un detalle que lo distingue: es el ciclista que más veces ha terminado como número uno mundial de la UCI (cinco veces), empatado con el irlandés Sean Kelly.

Valverde nació para este deporte y tanto se divierte que no quiere poner punto final a una singladura única. Tiene 40 años y una temporada más de contrato con el Movistar. Aunque ya ha advertido de que tal vez no lo cumpla, el murciano se resiste a colgar la bici.

«¿Cómo se lleva no ganar? Pues bastante regular –responde–. Me gustaría conseguir una victoria, pero el año es tan raro y tan complicado... También es verdad que los jóvenes vienen apretando. El equipo ha mejorado mucho según avanza la temporada y yo también estoy mejorando. Me gustaría ganar, pero no estoy preocupado ».

Desde agosto de 2019

El último triunfo del español fue en la rampa de Mas de la Costa, etapa 7 de la pasada Vuelta, 30 de agosto de 2019. Ha pasado más de un año y Valverde experimenta ese extraño vacío del cazador sin piezas. «Ganar siempre gusta, pero en el Movistar queremos ganar la Vuelta... –cuenta el implicado–. Tenemos dos compañeros que pueden ganar la carrera (Enric Mas y Marc Soler) y hay que tenerlo en cuenta. Si hay opción, claro que lo voy a intentar».

Sentado a su lado, Enric Mas (25 años) apoya la tesis del capitán del equipo. «Alejandro es el décimo en la general (a tres minutos del líder Carapaz) y cualquier cosa puede pasar. Tenemos varias bazas para jugar y esto es un punto a nuestro favor».

A Valverde le rodean jóvenes talentos en su equipo, como Mas y Marc Soler, y le han sobrepasado este año auténticos prodigios como son los miembros de la generación juvenil, Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Van Aert, Egan Bernal, Hirschi y hasta el vencedor del Giro, Tao Geoghegan. Son ciclistas que rondan la veintena y, literalmente, podrían ser hijos del ciclista de Murcia.

«En la generación que llega son todos muy buenos y van muy bien en todos los terrenos , en la crono, en la montaña, en el viento –analiza Valverde–. Son muy completos. Parecía que iba a dominar Egan Bernal, pero ya se ha visto que éste no ha sido su año. En el Tour hemos visto sorpresas, también en el Giro. Viene una generación muy buena, en la que no creo que haya dominadores, sino que puede ganar uno en cada carrera».

Respecto a este tema, Enric Mas no hace pronósticos: «En cuatro años se podrá responder a esta pregunta. Bernal ganó el año pasado el Tour, este verano Pogacar con 21 años. Hay mucha gente buena y no creo que vaya a dominar uno».

Valverde, 48 en la clasificación UCI que tantos años ha gobernado y décimo en la Vuelta, aún espera frotar la lámpara para que el vacío de contenido vuelva a rebosar como siempre.

Un palmarés único 40 años. Nació en Las Lumbreras (Murcia) el 25 de abril de 1980. Corre en el Movistar desde 2005. Antes, en el Kelme. Campeón del mundo. Su gran conquista, el oro del Mundial 2018 en Innsbruck. Tiene, además, dos platas y cuatro bronces. 127 victorias. Es el corredor en activo y el ciclista español con más triunfos profesionales. Éxitos. Una Vuelta (12 etapas), Lieja (4), Flecha Valona (5), San Sebastián (2), 4 etapas del Tour. Ránking UCI 2020. Puesto 48 (597 puntos) 2019. 3º (2.230) 2018. 1º (2.857) 2017. 8º (1.717) 2016. 4º (2.173) 2015. 1º (3.022) 2014. 1º (2.959) 2013. 2º (2.500) 2012. 3º (2.118) 2009. 1º (2.054) 2008. 1º (2.589) 2007. 2º (1.899) 2006. 2º (2.279) 2005. 12º (1.119)