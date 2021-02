Puertos clásicos y arenas blancas en el Giro 2021

Se presenta el Giro de Italia un miércoles de febrero y siempre concita la atención entre los seguidores del ciclismo porque es la carrera más sorprendente y magnética. La organización de la carrera suele arriesgar, como en la Vuelta a España, y el resultado depara normalmente una prueba atractiva, singular. La edición de 2021 recupera puertos clásicos (el tremendo Zoncolan de rampas imposibles y los veteranos de guerra Marmolada, Pordoi y Giau) y hace un guiño a la clásica Strade Bianche, 35 kilómetros de caminos de tierra blanca cerca de Siena. Entre todos estos condimentos, dos contrarrelojes para abrir (9 kms) y cerrar (24) la carrera entre Turín y Milán, del 8 al 30 de mayo.

El Giro, un patrimonio del país que la población asume como suyo, honrará este año el 160 aniversario de la unificación italiana, suficiente motivo para promover lo propio. Entre lo autóctono está Filippo Ganna, el maravilloso contrarrelojista quizá con vuelo para algo más, que ganó cuatro etapas en la última edición. Candidato número uno a vestir el primer rosa e incógnita en las montañas.

🔜Giro d’Italia 2021 08-30/05❗

🚴Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | 🚴 Ecco il percorso del #Giro 104! pic.twitter.com/cco6AEOE2L