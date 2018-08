La Vuelta 2018 A Porte y Nibali la Vuelta les dura poco El australiano, favorito en las casas de apuestas, cede 13 minutos y el italiano, casi cinco, en el primer final en alto

En Andalucía y en agosto, los desniveles de las cuestas engañan. El alto de Guadalhorce que trepa hasta el Caminito del Rey es un puerto de tercera. Una tachuela. Lo que no recogen las altimetrías es el calor, que pesa. En esta carretera baila el diablo al sol. Y eso se hizo notar. En una montaña menor, la Vuelta saltó hecha pedazos. Varios de los nombres ilustres acabaron tostados a la primera: Richie Porte se dejó 13 minutos, como su compañero Rohan Dennis, primer líder de esta edición. A Vincenzo Nibali le volvió a sentar mal el Caminito. Hace dos años le expulsaron aquí por agarrarse el coche del Astana. Ayer se dejó casi cinco minutos y sus opciones de ganar la carrera. Con él llegó su compañero Gorka Izagirre. Tampoco a Zakarin, ruso y musulmán, le ayudó el sofoco: entró a minuto y medio del ganador, Valverde, que es de Murcia, de sol.

El tropiezo de Nibali estaba previsto. «Sólo me he entrenado veinte días tras la caída en el Tour», justificó. De Porte se esperaba más. Siempre se espera mucho de él; nunca cumple en una gran vuelta. Aunque aquí sí ha cumplido lo que dijo: «No soy favorito. No estoy bien y creo que voy a ir a peor». Justo antes de iniciar la carrera desveló que sufría una gastroenteritis. Tampoco subirá esta vez al podio. Es su sino.

La primera vez que Bjarne Riis vio a Porte pensó que no era un ciclista. Demasiado rollizo. Al técnico danés le dijeron que aquel joven australiano era un triatleta y le pidieron que no se fiara de sus ojos, que le hiciera un test de esfuerzo. Riis asintió y, en la pantalla del ordenador, descubrió el enorme motor de aquel menudo tasmano. Lo fichó para el Saxo Bank, donde creció a la sombra de Contador. Desde entonces, Porte ha sido siempre una candidato al podio de las grandes vueltas. Y jamás ha llegado tan arriba. Ni en el Tour (fue quinto, su récord, en 2016), ni en el Giro (7º en 2010), ni en la Vuelta (68º en 2012, su única participación). Aun así, del Saxo Bank pasó al Sky, ahora corre en el BMC y las dos próximas temporadas será líder del Trek. Nunca ha llevado un maillot barato. Pocos ciclistas han rentabilizado mejor sus expectativas.

En julio de 2017 se cayó en el descenso del monte del Gato cuando los pronósticos le ponían al nivel de Froome para ese Tour. Le costó asumir aquel golpe. Engordó. Es adicto al ‘toblerone’. Adelgazó. Y se fijó como meta el Tour siguiente, el de este año. Otra caída, esta vez en el tramo neutralizado de la etapa del pavés, le sacó de la carrera. Para salvar la temporada tenía esta Vuelta a España. En ese camino se ha cruzado la confirmación de que el BMC, una de las escuadras más poderosas del pelotón, desaparece. Parte de su estructura será asumida por CCC, una firma polaca de calzado. Ni Rohan Dennis, primer líder de esta Vuelta, ni Porte irán al CCC. Dennis ya se ha comprometido con el Bahrain y Porte irá al Trek.

Pese a ese cambio de cromos, las casas de apuestas situaron a Porte como máximo favorito de esta Vuelta. El australiano se extrañó al ver su nombre encabezando esa lista. Se apresuró a desmentir el pronóstico. Desveló ante de tomar la salida que sufría una gastroenteritis y que su objetivo, si llega a esa parte de la carrera, es «disputar alguna etapa en la tercera semana». La sierra malagueña, tan rugosa y acalorada, le dio la razón: su candidatura no tenía sentido. El líder del BMC, que se partió una clavícula en el Tour, nunca ha pensado en la Vuelta. Cuando a final de año concluya su sustancioso contrato con el BMC empezará a cobrar del Trek. Sueldo de aspirante al podio del Tour. En sacarle jugo a sus expectativas sí es el número uno.