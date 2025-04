Nairo Quintana, atropellado mientras entrenaba en Colombia

Nairo Quintana se ha llevado un gran susto mientras entrenaba en Boyacá, Colombia. El ciclista del equipo Arkea resultó golpeado por un vehículo que hizo una «maniobra indebida» , según anunció el ayuntamiento de Motavita, municipio donde tuvo lugar el incidente.

El golpe no fue grave por lo que el ciclista colombiano, que se prepara para el regreso de la competición tras el parón por el coronavirus, no precisó de ayuda urgente, simplemente regresó a su domicilio para ser reconocido por su médico personal .

#AEstaHora📍|| El ciclista Boyacense @NairoQuinCo sufre un accidente en la vía nacional sector vereda Salvial de #Motavita, un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento. La alcaldesa Mery Mozo acude para atender la emergencia pic.twitter.com/Gh6GH2RJ81 — Alcaldía Motavita (@AlcaMotavita) July 3, 2020

A través de la cuenta oficial en Twitter de su equipo, el propio Nairo Quintana quiso tranquilizar a sus seguidores, confirmando que había sufrido un accidente pero sin apenas consecuencias.

«Tengo un golpe en la rodilla derecha y otro en el muslo izquierdo , que es donde choqué contra el retrovisor del vehículo que me atropelló. Estamos a la espera de los resultados de las pruebas que me he hecho para descartar cualquier lesión que pueda afectar a la preparación y a los compromisos que vienen», explicó.

«Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y sus oraciones, quería decirles que estoy bien y que de esta saldremos mejor », concluyó.