Una mujer contra los figuras del ciclismo

El primero fue Miguel Induráin en 1992 y el último Primoz Roglic en el año de la pandemia. Entre medias los nombres más gloriosos de las últimas tres décadas del ciclismo han conquistado alguna vez el ‘Velo d’or’ (Bicicleta de oro), formato similar al Balón de Oro futbolero, con votación de periodistas y organizado por una revista francesa, Velo Magazine. Pantani, Jalabert, Rominger, el ahora invisible Armstrong, Boonen, Cancellara, Froome, Sagan, Alaphilippe... Una vez lo consiguió Alejandro Valverde y el récord lo tiene Alberto Contador, cuatro trofeos entre 2007 y 2014. Apellidos de peso en el ciclismo, pero nunca con nombre de mujer. Este premio no distingue géneros, chicos y chicas compiten en el mismo ranking, aunque sus calendarios nunca coincidan. Por primera vez una fémina tiene las mismas posibilidades que los hombres . Hay once ciclistas masculinos y ella, la holandesa Annemiek van Vleuten, la número uno mundial que corre para el Movistar.

Van Vleuten ha terminado el año como líder destacada del UCI World femenino después de ganar el oro olímpico contrarreloj, el Tour de Flandes, la Clásica de San Sebastián o el Ceretizit Challenge by la Vuelta. El curso acabó de mala manera para ella, una doble fractura de pelvis y rotura de hombro en la locura de la París-Roubaix con lluvia de este otoño. La neerlandesa, doce triunfos en 2021, ya avanza en la recuperación y en el viaje de pretemporada que tiene previsto realizar a Colombia.

Uno de sus principales adversarios será Tadej Pogacar, imponente la sesión del fenómeno esloveno. Protagonista en todas las carreras en las que participa, sin distinguir categoría, rivales o recorrido, el esloveno cierra 2021 con el segundo Tour de Francia y tres etapas, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro de Lombardía, la Tirreno, el Tour de Emiratos o el de Eslovenia. De principio a fin, siempre competitivo, sin guardar para el futuro.

Trece triunfos

Su compatriota Primoz Roglic ganó el ‘Velo d’or ’ el año pasado y vuelve a presentar credenciales: su tercera Vuelta a España seguida más cuatro etapas en dominio absoluto, oro olímpico en la contrarreloj, Vuelta al País Vasco, Milán-Turín, tres etapas en la París-Niza...

Trece victorias, las mismas que Pogacar y tantas como Wout van Aert. Los tres 'cracks', empatados en la cuenta de resultados. A Van Aert le persiguen demasiadas platas (subcampeón olímpico, subcampeón mundial contrarreloj...), pero su calidad es incuestionable como primera figura: tres etapas en el Tour (al esprint, en montaña y en contrarreloj), Amstel Gold Race, Gante Wevelgem, Tour de Gran Bretaña... Pura clase.

En el escalafón de favoritos no hay ningún español, Valverde no llega a todo. Luce Julian Alaphilippe, quien renueva el maillot arcoíris de campeón del mundo y su eterno idilio con la Flecha Valona, además de una etapa en el Tour. Para Mathieu van der Poel no ha sido la mejor temporada en recuento de triunfos, aunque su explosividad no tiene parangón. Así ganó la Strade Bianche y formuló su estreno en el Tour de Francia (una etapa y seis días de maillot amarillo).

Richard Carapaz (campeón olímpico, podio en el Tour), Egan Bernal (Giro de Italia más dos etapas) , Mark Cavendish (cuatro victorias en el Tour), Sony Colbrelli (París-Roubaix) o Kasper Asgreen (Flandes) en representación de la pujante Dinamarca asoman en la lista.