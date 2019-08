Muere Bjorg Lambrecht tras un accidente en la Vuelta a Polonia

El ciclista belga Bjorg Lambrecht ha muerto este lunes tras una grave caída sufrida en la Vuelta a Polonia en la que se golpeó fuertemente contra una alcantarilla y quedó inconsciente. Tras intentar ser reanimado por los servicios médicos y después de ser desplazado a un hospital de Rybnik, Lambrecht finalmente perdió la vida.

El accidente se ha producido durante la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. «Estamos muy tristes de informar un accidente grave para Bjorg Lambrecht de Lotto-Soudal que necesitaba transporte en helicóptero a un hospital después de la reanimación de emergencia», publicó la cuenta oficial del torneo. Al poco tiempo el mensaje fue eliminado.

Las duras condiciones que había, con mucha lluvia y muchos tramos del trazado inundados, podrían haber sido la causa del trágico accidente del ciclista de 22 años. Este año, Lambrecht había sido sexto en la Amstel Gold Race y el mejor joven en el Critérium du Dauphiné.

Michal Sieron, portavoz del Hospital, fue el encargado de dar la noticia y quien confirmó que Lambrecht había perdido la vida en la mesa de operaciones mientras era intervenido. Más tarde, fue Lotto -equipo con el que era profesional desde 2018- el que lamentó lo ocurrido: «La mayor tragedia posible que le puede pasar a la familia, amigos y compañeros de equipo de Bjorg ha sucedido. Descansa en paz Bjorg».

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt