Giro de Italia El Mortirolo hace más líder a Carapaz Solo Nibali parece capaz de disputarle el giro al ecuatoriano, que vio cómo Roglic se hundía y ya está a 2:10 en la general

Parecía que la ausencia del Gavia -alto que no se subió por riesgo de aludes- suavizaba mucho la etapa. Pero como dicen los deportistas, no es la carretera la que pone la dureza, sino los propios ciclistas. Un ritmo que el Movistar se encargó de imponer casi de inicio para que la escapada tempranera y numerosa no se desbocara.

Sin el «Passo Gavia» en la ruta, todas las miradas del día estaban centradas en el Mortirolo. El temido puerto de primera categoría situado a veinte kilómetros de meta. Fue ahí donde Nibali lanzó el primer ataque entre los favoritos. Un latigazo seco que no encontró respuesta en el equipo del líder. Tampoco Landa se subió a su rueda, siempre como escudero de Carapaz. Siempre protegiendo al ecuatoriano.

El italiano, tercero en la general, buscaba limar distancias con el líder. En su escapada se encontró con la ayuda de su hermano Antonio y trató de abrir un hueco que nunca estuvo por encima del medio minuto.

Mientras él mantenía su lucha particular contra Carapaz, por detrás era Roglic el que hacía aguas. El esloveno, segundo y principal rival en la general por su calidad en la contrarreloj, se hundió de repente. Empezó a perder tiempo y eso en las rampas del Mortirolo suele pagarse caro. Cedió Roglic, que en su lucha desesperada por no perder el Giro se encontró con la ayuda del equipo de Yates, que remolcó a ambos hacia la meta, mitigando los daños.

La lluvia, intensa durante el tramo final de la jornada, impidió que el decenso del Mortirolo fuera más veloz y que Nibali hubiera sacado más ventaja. De hecho, el italiano terminó neutralizado por el grupo del líder, con el que cruzó la línea de meta a 1:40 del ganador, el italiano Ciccone, que llegó vivo de la escapada y batió al esprint a Jan Hirt.

El reloj siguió corriendo tras la entrada de la maglia rosa. Supermán López cedió casi medio minuto, pero aún no se veía al grupo de Roglic. Tardarón un minuto más el esloveno, que cayó por detrás de Nibali en la general y está ya a más de dos minutos de Carapaz. El ecuatoriano acaricia su primer Giro.