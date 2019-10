Ciclismo «Marco Pantani fue asesinado» El camello Fabio Miradossa, la última persona que lo vio con vida, interviene en el programa de TV «Le Iene» de Italia 1

Han pasado más de quince años de la muerte de Marco Pantani en un hotel de Rímini, aquel desdichado 14 de febrero de 2004 en el que se conoció la vida turbulenta del genial ciclista italiano. Se han escrito libros sobre su muerte, se han generado mil debates y se han especulado con todo tipo de teorías, la mafia, si fue asesinado, su adicción a la cocaína... Para la justicia italiana es un caso cerrado, nopara la opinión pública. En el programa «Le Iene», de Ia TV Italia 1, habló la persona que teóricamente le vio con vida por última vez, su camello Fabio Miradossa. Sostiene que Pantani «fue asesinado».

«Marco no murió por una sobredosis de cocaína contó Miradossa-. Marco fue asesinado. Quizás quienes lo mataron no quisieron hacerlo, pero fue así. No sé por qué en ese momento los jueces, la policía y los carabinieri no lo hicieron. Dijeron que Marco estaba en medio del delirio por las drogas, pero estoy convencido de que Marco estaba lúcido cuando lo mataron. Marco estaba en el hotel, consumió allí y cuando regresó a la residencia Le Rose estaba lúcido».

Habló de más historias. «Marco no esnifó la cocaína, era algo que le disgustaba. La fumó y en esa habitación solo hay un rastro de adictos a la cocaína esnifando. Quien creó la situación no estaba bien informado... No he visto rastros de fumadores de crack, como botellas de plástico, papel plateado, bicarbonato para prepararlo».

El camello se refiere a la pista del dinero. «Marco había llevado 20.000 euros a Milán. En la oficina del fiscal, dije busca el dinero, porque en esa habitación los que le mataron estaban buscando dinero. Sabía que existía ese dinero porque era para mí, para la cocaína. Era una vieja deuda. Ciro Veneruso, uno de mis correos, fue a la residencia a traerle las drogas porque yo estaba en Nápoles para un cumpleaños. Se vio con Marco, pero no tenía el dinero, así que entre Marco y yo no tuvimos problemas, nos hubiéramos visto en otra ocasión. Mi hombre le llevó a Pantani, creo que 15-20 gramos. No puedes morir por 15-20 gramos de cocaína, porque para quienes fuman crack no son realmente 15-20 gramos sino menos .