Ciclismo Landa y Supermán desnudan a Roglic El ataque del español y el colombiano deja sin equipo al esloveno en el primer puerto del Giro de Italia

José Carlos Carabias @JCarlosCarabias Actualizado: 23/05/2019 17:51h

Se vino el primer puerto y se alzó una conclusión que desde hoy sobrevuela el Giro: Primoz Roglic, el archifavorito, no tiene equipo. No, al menos, para proteger, auxiliar y encauzar una presunta victoria del esloveno, que por sí solo intimida, pero al que no le acompaña la fuerza grupal. Se quedó desnudo en el Montoso, puerto de primera categoría, al fin la montaña en un Giro tedioso por el llano. No había nadie del Jumbo para orquestar la típica maniobra de dos o tres gregarios al frente del pelotón y el líder in pectore en cuarta o quinta posición. Esa imagen la provocaron dos ciclistas desesperados, obligados a correr a la contra: el vitoriano Mikel Landa y el colombiano Supermán López, valientes al ataque. En Pinerolo venció Cesare Benedetti, el más rápido de una fuga que entregó la maglia rosa a otro esloveno, Jan Polanc.

Mikel Landa interpreta un guión previsible en las grandes vueltas. Desde que compareció en el Giro 2015 como adversario de Alberto Contador, su manual se repite. Compite al contraataque, desde el segundo escalón o el callejón perdido. Una vez que empieza a decaer, por la contrarreloj, enfermedad u obligaciones con el líder, surge de sus cenizas. Pocas veces, ¿nunca?, se ha visto a Landa al mando de una carrera, de un equipo a su servicio. Es un alma libre, que no se ata al cánon. Landa se expresa mejor cuando no se espera nada potente de él.

Y esto sucedió en el Montoso, bonito escenario en potente cuesta de la Italia frondosa y profunda. Una rampa con porcentajes que expuso la soledad de Roglic, al que no arropó ningún compañero del Jumbo cuando Supermán López, primero, y más tarde Landa lanzaron los ataques.

A Roglic lo llevó a la meta el impulso del grupo perseguidor, los Mitchelton y el reguero de ciclistas desperdigados, la inercia de la carrera. A Landa y a Supermán, sus gregarios Sutterlin y Boaro, y su propias ambiciones. En Pinerolo, la renta no fue idílica: medio minuto. Landa sigue lejos de Roglic (4 min y 24 seg), pero el rearme anímico le corresponde hoy a él.