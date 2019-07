Tour de Francia El lamento de Rossetto: «He tenido que caer en la fuga con un ratero» El francés estalla contra el belga Aimé De Gendt, con el que compartió cerca de 160 kilómetros de escapada antes de ser cazado: «Todo el mundo lo ha dado todo, pero él se guardaba energía. No se puede llegar al final con gente así»

Actualizado: 17/07/2019 19:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El francés Stéphane Rossetto está dando mucho de qué hablar en este Tour de Francia: habitual de las fugas, hace unos días criticaba que pocos ciclistas se metieran en las escapadas y este miércoles la ha tomado contra el belga Aimé De Gendt, con quien estuvo fugado buena parte de la etapa.

El ciclista del Cofidis consideró que De Gendt no colaboró lo suficiente para hacer fructificar la fuga, que fue echada abajo por los equipos de los esprinters y acabó con victoria del australiano Cabel Ewan.

«Para que una escapada llegue todo el mundo tiene que ser legal y el belga no lo ha sido. Me jode la gente así, no se puede llegar al final con gente así. He tenido que caer con un ratero como este», dijo el ciclista de 31 años, uno de los más veteranos debutantes en el Tour en la historia.

«Todo el mundo lo ha dado todo, pero él se guardaba energía para jugárnosla y buscar el maillot de la combatividad. Y, encima, no viene a darnos las gracias. No valen para nada estos tíos», agregó.

De Gendt, que fue el que más resistió de la fuga y solo fue atrapado por el pelotón a falta de 4,5 kilómetros para la meta de Toulouse, negó que colaborara menos que los demás en la escapada y aseguró que «simplemente» era «el más fuerte».

«He hecho mi trabajo, lo he dado todo y creo que al final he sido el mejor de la escapada. Si Rosetto no está contento, es problema suyo», señaló el ciclista del Wanty.