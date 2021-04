Ciclismo El hijo mayor de Lance Armstrong, arrestado por agresión sexual Los hechos ocurrieron hace tres años en la casa del exciclista en Austin

Actualizado: 08/04/2021 17:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Malas noticias para Lance Armstrong, el ciclista derrotado por las investigaciones de las autoridades antidopaje americanas. Luke Armstrong, su hijo mayor, fue arrestado en Texas por una agresión sexual a una chica, según consta en una declaración jurada de la policía de Austin.

Según recoge Cyclingnews.com, la declaración jurada dice que hace tres años, Luke agredió sexualmente a un joven de 16 años después de una fiesta en Austin. La chica denunció el incidente en noviembre de 2020 y le dijo a la policía que le había pedido a Armstrong que la recogiera de la fiesta, donde había estado bebiendo.

La víctima le dijo a la policía que no podía recordar el viaje con Armstrong en su camioneta y solo recordaba haberse despertado en un sofá en la casa del padre de Armstrong y haber sido agredida sexualmente.

Armstrong admitió haber tenido relaciones sexuales consentidas con la chica en la casa de su padre en en Austin durante una llamada telefónica en diciembre de 2020.

«Lo que ocurrió hace tres años en la escuela secundaria no fue un crimen y no fue una agresión sexual», dijo el abogado de Armstrong, Randy Leavitt. «Fue una relación consensuada entonces y continuó consensuada entre dos jóvenes y, en última instancia, ambos tomaron caminos separados. Estos cargos no deberían haberse presentado y ciertamente no tres años después».