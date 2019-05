Egan Bernal, baja sensible para el Giro

El ciclista colombiano Egan Bernal no correrá el Giro de Italia por una lesión de la clavícula izquierda que sufrió este sábado mientras entrenaba para la competición, informó el equipo Ineos.

El corredor de 22 años era la apuesta del equipo británico para el Giro de Italia que comenzará el próximo sábado con una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros.

«Desafortunadamente, podemos confirmar que Egan Bernal sufrió una fractura de clavícula en un accidente de entrenamiento antes del Giro de Italia», dijo el equipo Ineos en su cuenta de Twitter.

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs