Ciclismo Tom Dumoulin deja el ciclismo a los 30 años El ciclista holandés, ganador del Giro, se toma un tiempo para ver lo que hace con su vida

Actualizado: 23/01/2021 13:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De forma inesperada, Tom Dumoulin ha decidido poner un paréntesis en su vida profesional de ciclista. Se retira sin fecha de ida ni de vuelta. Lo deja temporalmente, con solo 30 años. El ciclista de Jumbo, ganador del Giro 2017, se toma un descanso sin sueldo y sin correr.

Según cunetan los medios holandeses, Dumoulin lo anunció en una conversación con la dirección del equipo ciclista holandés en el campo de entrenamiento de Alicante. El holandés dice que no está contento como ciclista desde hace un año. Quiere tomarse el tiempo para averiguar qué quiere hacer con su futuro y encontrar una respuesta a la pregunta de si todavía quiere ser un ciclista profesional.

Tom Dumoulin compartió este comunicado: «Es realmente como si una mochila de cien kilos se me hubiera resbalado de los hombros. Inmediatamente me desperté feliz. Me siento tan bien que finalmente tomé la decisión de tomarme un tiempo para mí».

Dumoulin comparte equipo con Roglic, vencedor de dos Vueltas y casi ganador del Tour de Francia 2020. «Llevo bastante tiempo sintiendo que me es muy difícil encontrar mi camino como Tom Dumoulin, el ciclista. Con la presión que conlleva, con las expectativas de diferentes partes. Yo solo quiero hacerlo muy bien para mucha gente. Quiero que el equipo esté feliz conmigo. Quiero que los patrocinadores sean felices. Quiero que mi esposa y mi familia sean felices. Y por eso quiero hacerlo bien para todos, pero por eso me he olvidado un poco de mí mismo en el último año. ¿Qué quiero? ¿Todavía quiero ser ciclista? ¿Y cómo?», apuntó en su comunicado.