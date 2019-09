Vuelta a España Desencanto en La Cubilla Fuglsang estrena un gran puerto y Valverde se retrasa en una etapa montañosa sin gran castigo

Seguir José Carlos Carabias @JCarlosCarabias La Cubilla (Asturias) Actualizado: 09/09/2019 18:35h

De repente surge un puerto Tour en una ladera de los Picos de Europa. Una bendición revestida de encanto. Casi treinta kilómetros desde la minera Pola de Lena, pegada a la autopista Oviedo-Madrid, hasta el límite de la provincia de León por las entrañas encrespadas de un paisaje soberbio. Los ciclistas no lo aprecian porque carecen de tiempo para estas cosas. Sufren en su asfalto rugoso y antiguo, se deslizan durante 35 o 40 minutos por una carretera sin grandes desniveles pero agotadora, que castiga piernas y coches. Pero allí no pasa casi nada. La capa montañosa previa que invita a todo, San Lorenzo, la Cobertoria, es terreno de oportunidades para especialistas, no para los favoritos. En el estreno de La Cubilla vence el danés Fuglsang, habitual del décimo puesto en el Tour, corredor de categoría. Pero en el grupo de notables solo Quintana se desconecta para siempre, si no estaba ya desconectado. Valverde, enorme el día anterior en el Acebo, se retrasa unos segundos (23) respecto a Supermán López, Pogaçar y Roglic. Nada cambia.