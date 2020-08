La segunda jornada del Criterium du Dauphiné terminó con una gran exhibición del esloveno Primoz Roglic. Pero el sufrimiento de los ciclistas no terminó con la ascensión al último puerto, el Col de Porte. Poco después de que los primeros corredores superaran la línea de meta se desató una fuerte tormenta con granizo que hizo estragos en más de uno.

Es el caso de Tim Declercq, ciclista del equipo Deceuninck-Quick-Step, que mostró a través de la red social Instagram cómo quedó su espalada tras el chaparrón de bolas de hielo. «Como si el Dauphiné no fuera suficientemente duro para las piernas», escribió junto a la imagen.

Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs

Algunos ciclistas incluso tuvieron que bajarse de la bicicleta antes de poder cruzar la meta, teniendo que reintegrarles la organización a las clasificaciones.

At one point, the accumulation turned into floods and a guy like @tonymartin85 had to find a new shelter... Our own @guyniv1 said:”It hit me so hard... Never experienced something like that.., just wanted to cross the line and get to the bus... Crazy! ” @dauphinepic.twitter.com/21BwHcGvNn