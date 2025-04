Caso Nairo: los ciclistas no pueden visitar a otro médico

Después de un lustro de calma en lo relativo a la mancha del dopaje, de vida sin sobresaltos policiales ni registros en hoteles, el Tour terminó con otro episodio de la leyenda negra: el registro ordenado por la Fiscalía de Marsella a las habitaciones de Nairo Quintana y su séquito colombiano (su hermano Dayer, su compatriota Winner Anacona) en un hotel de Meribel. Todos los investigados han sido interrogados y puestos en libertad. Después de escuchar a los hermanos Quintana y a Anacona, las autoridades francesas dicen que pueden «ejercer su profesión sin restricciones».

Dos detalles de la intervención policial han comprometido el final del Tour para Nairo Quintana, que concluyó decimoséptimo a más de una hora de Pogacar. Por un lado, la incautación de alguna sustancia en la habitación que, según algunos medios franceses, era suero fisiológico . El suero puede servir para limpiar heridas (Nairo se cayó al menos tres veces durante el Tour) o para diluir sangre, según la maquinaria de la trampa, y rebajar el volumen de glóbulos rojos en los controles para que no fluctúe el pasaporte biológico o se supere la tasa de hematocrito.

El transporte y posesión de medicamentos prohibidos está severamente castigado en Francia con hasta cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa . Nairo Quintana se defendió en una nota pública: «Incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas... Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido... Nunca encontraron sustancias dopantes».

Nairo se defiende

«He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable», enfatizó el colombiano. Según el fiscal de Marsella, Dominique Laurens, varios corredores del equipo Arkea fueron «escuchados en audiencia libre de sospechas». Según Afp, estos ciclistas son sospechosos de haber poseído «sin justificación médica» una «sustancia o método prohibido».

El otro problema al que se enfrenta Nairo es el de los asesores externos, los médicos gurú que tanto daño han causado a este deporte. Durante décadas, el ciclismo ha vivido en la permanente sospecha por un hábito que se convirtió en moneda común. Los ciclistas, cuando no los directores de los equipos, recurrían a médicos bajo cuerda, sin contratos, con pagos en «B», con escasa documentación por escrito, pero que fueron protagonistas de operaciones antidopaje o, al menos, de casos positivos o sospechas policiales. Eufemiano Fuentes, Michele Ferrari, Luigi Cecchini, Marcos Maynar, Luis García del Moral, Walter Virú, Jesús Losa... Como suele comentar una fuente conocedora de la situación, «entre tres o cuatro médicos se repartieron el dinero de los ciclistas y se hicieron millonarios».

Esta tesitura habría cambiado desde hace tres o cuatro años. Para evitar el trasiego de ciclistas a los médicos que funcionan por libre, la mayoría de los equipos de la primera división (World Tour) prohíben por contrato a sus corredores requerir los servicios de doctores externos para mejorar su rendimiento.

Fue uno de los hábitos que modificó el Sky (ahora Ineos) con su manantial de millones en la pretensión de Brailsford de cambiar el ciclismo y volver a convertir a los deportistas en héroes y no en sospechosos habituales. «Ya, pero el Ineos tiene diez médicos en su plantilla porque maneja más presupuesto que nadie -advierte a ABC una fuente que prefiere el anonimato-. La mayoría de los equipos tienen cuatro o cinco. El Movistar tiene dos».

Según esa misma versión, ningún médico externo asesoraba a Nairo en Movistar. Y él aseguró ayer en un comunicado público que lo mismo sucede en el equipo Arkea. «Durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder».

Sin embargo, la Fiscalía de Marsella ha interrogado a un médico y un auxiliar que no pertenecen al Arkea. En Colombia han surgido rumores y nombres. Y Nairo se podría exponer a una expulsión del equipo si se demuestra que contrató a personal externo.