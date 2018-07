La primera etapa del Tour de Francia ya ha dejado más de un recuerdo. El colombiano Fernando Gaviria debuta en la ronda gala por todo lo alto: primer Tour, victoria de etapa y maillot amarillo. Además, impone la bandera colombiana por primera vez desde 2004.

Pero entre los favoritos la etapa también deja su huella. Nairo Quintana perdió mucho tiempo debido a un pinchazo y a Chris Froome todavía le duele la caída que sufrió, aunque no tuvo consecuencias graves.

The @VelonCC onboard cameras captured the moment @chrisfroome went down on stage one. It's a long way to Paris though #TDF2018#VelonLivepic.twitter.com/p994q4jhRo