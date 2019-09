Acaba el año horrible de Chris Froome

A Chris Froome le ha atrapado toda la fatalidad posible de la ley de Murphy aplicada hasta el extremo. Todo lo que puede salir mal, saldrá. El colmo de los cenizos y el pesimismo. El cuatro veces ganador del Tour de Francia tachará probablemente 2019 de su hemeroteca porque peor no le ha podido ir.

En su año más negro, Christopher Froome se vio obligado a poner el punto final a la temporada, si es que ya no estaba decidido a hacerlo, después de cortarse el pulgar izquierdo con un cuchillo de cocina el pasado viernes.

«Me corté el pulgar estúpidamente con un cuchillo de cocina y tuve que someterme a una cirugía para reconstruir el tendón dañado», publicó el pasado sábado en su cuenta de Twitter, desde la cama del hospital.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R