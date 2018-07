La UCI absuelve a Chris Froome, que podrá correr el Tour

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha absuelto a Chris Froome tras su positivo por salbutamol. El máximo organismo del ciclismo mundial ha cerrado su expediente y asegura, un día después de que el Tour de Francia vetara su participación, que sus análisis no suponen un «resultado analítico adverso».

En un comunicado publicado en la mañana del 2 de julio, la UCI ha dicho que «los procedimientos antidopaje relacionados con el Sr. Christopher Froome se han cerrado». En la nota, extensa y cargada de antecedentes, la UCI recuerda paso a paso lo ocurrido con el británico tras conocerse, en los últimos días de 2017, que había dado positivo en la 18ª etapa de la Vuelta a España.

«El 20 de septiembre de 2017, se notificó al Sr. Froome que una muestra recogida durante la Vuelta a España el 7 de septiembre de 2017 contenía una concentración de salbutamol superior a 1000 ng / ml», dice el comunicado, que omite que esta anomalía llegó a conocimiento del gran público a mediados de diciembre.

«La UCI ha considerado todas las pruebas relevantes (en consulta con sus propios expertos y los expertos de la AMA). El 28 de junio de 2018, la AMA informó a la UCI de que aceptaría que los resultados del Sr. Froome no constituyen un AAF –en español: resultado analítico adverso–. A la luz del inigualable acceso de la AMA a la información, la UCI decidió, en función de la posición de la AMA, cerrar el proceso contra el Sr. Froome».

De esta manera, la UCI da por concluido el caso justo un día después de que el Tour vetase la participación del ciclista británico en la ronda gala. Ayer mismo, la esposa de Froome dijo que su marido estará en la salida «aunque intenten prohibírselo», por lo que el conflicto está servido.

«La UCI hubiera preferido que el proceso hubiera terminado a principios de la temporada, tenía que garantizar que el Sr. Froome tuviera un proceso justo», apunta para explicar esta coincidencia temporal. «Habiendo recibido el informe de la AMA el 28 de junio de 2018, la UCI preparó y emitió su decisión razonada lo más rápido posible dadas las circunstancias».

A la vista de este comunicado, lo normal sería que el Tour aceptase el concurso de Froome sin poner impedimentos, como sucedió en los casos de Manolo Saiz, Virenque o Boonen. Según la reglamentación UCI, al no haber caso positivo no hay motivo para que el Tour aplique el artículo 29, que le habilita para rechazar la participación de cualquier ciclista o equipo que ensucie la reputación de la prueba. No habrá suspensión ni retirada de títulos, dejando el positivo por salbutamol de hace 10 meses en poco más que un accidente.

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj