Cheptegei intriga en Valencia en su debut en el maratón

Sucedió el pasado mes de mayo. Joshua Cheptegei, ugandés, plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros, comunica a los organizadores del Maratón de Valencia que quiere debutar en la distancia a final de año. «Cuadra perfectamente con los planes de Joshua, a nueve meses de los Juegos de París», señalaba su agente la pasada primavera a los organizadores de la carrera valenciana, que crece imparable en peso e importancia cada año.

El debut de Cheptegei presenta un cierto halo de misterio. Se desconoce si las liebres saldrán en busca del récord del mundo, en poder del keniano Kiptum desde hace dos meses, con 2:00:35. Este viernes la organización zanjó el tema con una frase hermética: «Los tiempos de paso están aún en discusión». La lógica indica que la media maratón se cruzará en torno a los 61 minutos, lo que permitiría asaltar el récord de la prueba, que pertenece precisamente a Kiptum, con los 2:01:53 que consiguió el año pasado, precisamente en su debut en la distancia. Cheptegei ha señalado que quiere estrenarse en Valencia, donde ya ha batido dos récords del mundo, «porque el mejor lugar para intentar algo nuevo es Valencia y tengo una gran relación con esta ciudad».

¿Qué posibilidades tiene Cheptegei de realizar un gran debut? En opinión de Antonio Serrano, el técnico español que más sabe de maratón, el ugandés «lo primero que tiene que hacer es ganar la carrera, pero, con los récords que tiene y su calidad, debería salir a por el récord del mundo, es decir, pasar por la media maratón en 60:30 y terminar fuerte. Es un supertalento». Cheptegei ha aclarado en Valencia que su salto al maratón no es irreversible. «Volveré a los 10.000 metros con vistas a los Juegos de París. Después … ¡ya veremos!», ha señalado el de Kapchorwa, segundo de una familia de nueve hermanos y entrenado por el neerlandés Addy Ruiter.

Miguel Mostaza, el más importante de los managers españoles de atletismo, considera que «en circunstancias normales, y dicen que el viento que hay en Valencia parará el domingo, yo veo a Cheptegei entre 2:01 y 2:02. Es un atleta muy profesional y no creo que arriesgue en su debut: supongo que correrá más con la cabeza que con el corazón. El perfil del circuito es mejor en la segunda mitad, o sea que quizá la haga más rápida que la primera».

Kenenisa Bekele es el otro gran protagonista de la carrera masculina. El etíope, uno de los mejores fondistas de toda la historia, acude a Valencia en el ocaso de su carrera deportiva aunque se muestra positivo acerca de su estado de forma. En la rueda de prensa se mostró alegre y dicharachero, como cuando bromeó que el dorsal con el número 4 que le ha sido adjudicado no debería ser el suyo. En la foto de la presentación sonrió y extendió el dedo índice mostrando que el número 1 debía ser para él.

En la rueda de prensa previa a la carrera femenina se vivió un extraño momento en relación con el dopaje. Cuando se lanzó una pregunta acerca del reciente positivo de la etíope Gemechu (que iba a participar el domingo), la organización no supo gestionar la situación y, simplemente, la cuestión no fue trasladada a las atletas. Se percibió una vez más esa especie de silencio atronador que a veces envuelve tristemente al atletismo en todo lo relacionado con el dopaje. Aquello de lo que no hablamos.

Aspiraciones españolas

El atletismo español vivirá en Valencia con el foco puesto en Tariku Novales. El atleta, nacido en Etiopía y adoptado en Galicia con 6 años de edad, anuncia sin problemas, con valentía, que su objetivo es bajar de 2:06 y llevarse por delante este domingo el récord nacional (2:06:25) de Ayad Lamdassem. Tariku indicó: «Me gusta arriesgar y correr más rápido la primera mitad de la prueba. Pienso que lo que pierdes en la primera media maratón ya no lo recuperas fácilmente en la segunda».

Al contrario que él, las españolas Marta Galimany y Laura Luengo, señalaron que el domingo prefieren un ritmo constante de principio a fín. Valencia, con todo a punto y buenas previsiones meteorológicas, aguarda las horas que restan para volver a convertirse en la capital mundial del atletismo.