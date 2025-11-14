Suscribete a
Fútbol americano

De las 58 'cheerleaders' a las cinco toneladas de equipaje: las cifras del gran desembarco yanqui en Madrid

Dolphins y Commanders han traído una gran cantidad de material deportivo y humano desde Estados Unidos para hacer frente a los desafíos del partido internacional

Los jugadores de los Washington Commanders, durante el entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva del Real Madrid
Los jugadores de los Washington Commanders, durante el entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva del Real Madrid EP

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro

Llueve en la capital y, por ende, en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, pero los integrantes de los Washington Commanders bailan bajo los nubarrones, celebran como si de una festividad pagana se tratara. Con rap a todo volumen, algo ... impensable en un entrenamiento de fútbol europeo, los estadounidenses patean con fuerza, esquivan los contactos que les propinan sus entrenadores y cargan con fiereza contra los maniquíes que simulan la línea defensiva oponente. Todo antes de que los más de 70 componentes de su plantilla se fundan en una anárquica marabunta tras acabar el último ejercicio de la sesión. Parecen caballos salvajes arremolinados en una pradera. Incluso alguno pide la ovación de la grada donde se encuentra la prensa nacional e internacional.

