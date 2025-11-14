De las 58 'cheerleaders' a las cinco toneladas de equipaje: las cifras del gran desembarco yanqui en Madrid

Llueve en la capital y, por ende, en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, pero los integrantes de los Washington Commanders bailan bajo los nubarrones, celebran como si de una festividad pagana se tratara. Con rap a todo volumen, algo ... impensable en un entrenamiento de fútbol europeo, los estadounidenses patean con fuerza, esquivan los contactos que les propinan sus entrenadores y cargan con fiereza contra los maniquíes que simulan la línea defensiva oponente. Todo antes de que los más de 70 componentes de su plantilla se fundan en una anárquica marabunta tras acabar el último ejercicio de la sesión. Parecen caballos salvajes arremolinados en una pradera. Incluso alguno pide la ovación de la grada donde se encuentra la prensa nacional e internacional.

Tan solo hace falta presenciar un par de entrenamientos de los de Washington o los Miami Dolphins para darse cuenta de la cantidad de material que ambos conjuntos han traído a España. Como es lógico, la infraestructura en nuestro país es pobre al tratarse de un territorio con escasa relación con la disciplina y la mayoría de utensilios vinieron con ellos en el avión. 'Sleds' (trineos de empuje), 'dummies' (maniquíes de placaje), cascos, botas, cámaras de vídeo, hombreras de policarbonato, balones implementados con tecnología de radiofrecuencia y equipamiento médico, entre otros muchos artilugios, componen el equipaje de más de cinco toneladas que ha cruzado el Atlántico con cada conjunto. Aunque, como reconocen, los Madrid Bravos, equipo profesional de fútbol americano de la capital española, les han cedido parte de sus pertrechos para facilitarles su preparación de cara al domingo.

Además del apoyo material, los equipos también han traído profesionales desde su país de origen. Como aseguró el jugador de los Dolphins Bradley Chubb durante una rueda de prensa en el Metropolitano, algunos de sus compañeros han venido acompañados de sus masajistas y fisioterapeutas de confianza a Madrid y, por lo que desprendían sus palabras, son los propios jugadores los que han corrido con el gasto. «Hay que gastarse un poco de dinero si quieres contar con las personas que realmente necesitas», aseguró Chubb que, tras visitar Madrid durante el verano con su mujer dominicana, hizo de guía turístico a sus colegas el pasado martes y fue visto en los barrios más icónicos del centro.

Como era de esperar, el espectáculo será tan importante como el propio partido, y es por eso que Dolphins y Commanders han venido acompañados de sus respectivos grupos de animación, las icónicas 'cheerleaders', un total de 56, 28 de cada bando, y que, además de participar en varios actos durante la semana, contarán con una actuación en el Santiago Bernabéu. También estará la mascota de los de Florida, el delfín T.D. que, como la mayoría de sus homólogos en Estados Unidos, cuenta con un sueldo estratosférico desde el punto de vista europeo. Aunque su salario no es público, las mascotas de la NFL suelen remunerarse con más de 50.000 euros al año.

Los hoteles que acogen a ambos conjuntos también han sufrido una fuerte transformación. Por ejemplo, el Hotel NH Eurobuilding de la Castellana, donde se alojan los Commanders (los Dolphins lo hacen en el Palace), cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad, con decenas de agentes privados vigilando las 24 horas del día las zonas por las que transitan los invitados americanos. Incluso, las salas de reuniones del edificio, normalmente utilizadas por ejecutivos y empresarios de la ciudad, han sido colonizadas. En todas ellas lucen los colores de los de Washington y, cada parte del equipo, tiene su propio espacio para planificar hasta el más mínimo detalle antes de que suene el pitido inicial el domingo. Unas cifras que asustan pero de lo más comunes en Estados Unidos. Así es el gran desembarco yanqui de la NFL en Madrid.