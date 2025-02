«Tras los alicortados por la Marisma»

En los confines de las Marismas del Guadalquivir existió uno de los mejores cazaderos de anátidas que se recuerdan, Las Nuevas. Y así lo fue hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando se prohibió la caza y comenzó a indemnizarse a los propietarios por ello. Fue precisamente esta actividad cinegética lo que la encumbró como una de las zonas mejor conservadas y de mayor atractivo ornitológico de todo el Bajo Guadalquivir. Todo gracias al saber hacer de sus antiguos dueños, y la buena mano, por la gran experiencia y sabiduría, de sus guardas.

En estas cacerías se cobraban innumerables especies de patos, siendo especialmente abundantes los silbones y las zarcetas. Pero el ánsar era la especie más emblemática, y desde que los primeros bandos hacían acto de aparición, allá por el mes de septiembre/octubre, la labor del guarda era estudiar sus movimientos y querencias, para determinar los mejores tiraderos. En muchos de estos lances cinegéticos algunos pájaros quedaban heridos y alicortados, subsistiendo en el llano marismeño a merced de su suerte. Al final de temporada, y ya cuando la Marisma iba secándose, se concentraban en las últimas honduras que iban quedando, ya fuese el Caño Guadiamar, Travieso, Desierto, Lucio Rey, Caño Dulce…

Cuando era niño era uno de los momentos del año más esperados. Ese día mi padre, Toni Clarita, el que a la postre sería el último guarda de cacería de dicha finca, preparaba el caballo con esmero, con su aparejo y serón, y allá que íbamos, conmigo a la grupa, a aquellos lugares que ya previamente él tenía vistos, donde algún alicortado merodeaba. En estas honduras intentaban pasar desapercibidos, gracias a las altas, densas y vigorosas manchas de bayunco y castañuela existentes, como las que por desgracia ya no se ven.

Siempre entrábamos cuando el viento amainaba, evitando los movimientos que este podía provocar en la vegetación, y mirando atentamente la posible bulla sobre las pajas que podía ir dejando el pájaro a su paso, en lo que era la técnica de caza por excelencia en dicha época del año. Hasta que no me fui instruyendo en este arte, aquellas primeras batidas me resultaban de lo más complicadas, con las múltiples bullas que se iban generando en la misma mancha, ya fuese por los mismos peces, gaitas (somormujo lavanco), claudios o porrones, por lo que con el rabillo del ojo no perdía de vista la compostura de mi padre, que en un momento dado aceleraba el paso del caballo y me decía -aquella bulla Antonio, allí va un ánsar.

Entonces nos íbamos acercando rápidamente, siguiendo el movimiento que la paja hacían al paso de su voluminoso corpachón. De repente la bulla cesaba, el pájaro se había parado, y yo me lanzaba desde arriba hacía donde él se afanaba en indicarme con el dedo. Algunas veces había suerte, y caía encima, atrapándolo rápidamente, no sin sufrir varios picotazos y algún que otro aletazo, poniéndome de agua y fango hasta los ojos. Otras veces me cogía las vueltas y salían pitando, y allá que iba yo tras él, algo que con mi corta edad me resultaba tremendamente fatigoso; tener que ir rompiendo las aguas y abriéndome paso en el entramado de aquella recia vegetación. Lo mejor era volver a montar, y lo más fácil era por la culata, apoyándome en los garrones de la bestia, agarrando la baticola y como no, la mano de mi padre en última estancia; y de nuevo a repetir el lance, una y otra vez.

Si el ánsar cogía las aguas abiertas de algún lucio o claro, y esa era muchas veces la opción elegida, la cosa se complicaba, ya que este rema fuertemente con sus potentes alas, alcanzando una gran velocidad. Cogerlos a la carrera en dichas condiciones era tarea casi imposible, especialmente si la lámina de agua te pasaba de las rodillas, de ahí que los más patilargos siempre tenían ventaja en aquellas húmedas y fangosas carreras.

Anilla a la que hace alusión el autor A.R.

Objetivo cumplido

Después de insistir varias veces en la dura y divertida faena, al final íbamos para casa con el objetivo del día cumplido, con alguna que otra picadura de los belicosos tábanos, que proliferaban por doquier en aquellas honduras, y con ese penetrante olor del negro fango veraniego, del que costaba desprenderse. A estos alicortados se les encerraba para engordarlos ya que solían nutrir el condumio de la mesa en alguna señalada fecha, sin embargo, otros terminaban mezclándose con los ánsares domésticos, quedando como uno más.

Con el paso de los años ya me fui aventurando solo en estos menesteres, y la Marisma se me quedaba corta, siempre atento a todo aquello que esta podía ofrecer. Entre todas aquellas aventuras vividas quiero recordar especialmente a aquel alicortado que frecuentaba el Travieso a finales de aquella primavera de hace ya muchos años. Hacía ya tiempo que había observado su presencia en el entorno del lucio de dicho caño, y un buen día llegó el momento de su captura. Aquella jornada llevaba como montura al ya viejo Centenario, un caballo medianito de raza árabe que tuvo mi padre durante muchos años, y como indumentaria la habitual, descalzo y con el socorrido pantaloncillo corto y la vieja camiseta, que mi madre se afanaba en sacar lustre al final de cada jornada.

Después de dar un par de vueltas, con el típico jolgorio de ciguiñuelas y baquiruelas sobre mi cabeza, enseguida le eche el ojo a una aparatosa bulla que se marcaba en una mancha de castañuela. Y efectivamente ahí estaba, después de dar varias vueltas y revueltas, haciéndome bajar del caballo varias veces, cogió las aguas libres del lucio, con su peculiar y potente aleteo. Aquella pelea ya estaba durando más de lo razonable, y aquel pájaro seguía resistiéndose y peleando como un jabato, y cuando ya lo tenía prácticamente en mis manos, el condenado va y pega un esperpéntico vuelo de unos 200 m, y ya no lo volví a ver. Lo que si observé es que tenía puesta una anilla de color amarillenta, esas que le ponen los ornitólogos para estudiar sus movimientos, y que una de las plumas de su ala era muy blanca y llamativa. Ese día llevaba ya en el saco un par de mancones y unos tres gallaretos, y di la jornada por concluida. El verano fue entrando de lleno, y alguna que otra vez más me lo fui encontrando en aquellas últimas zonas húmedas del llano marismeño, y siempre con su corto y errático vuelo, ¡inconfundible!, y por más que intentaba meterle mano no lo conseguía.

Ya bien entrado el verano, cuando reinaba ya la sequedad absoluta, y había olvidado por completo aquellos lances, una mañana observamos que un ánsar de campo se había unido al bando de los que se tenían en casa como cimbeles para las cacerías, algo que tampoco nos cogía de sorpresa, ya que esto solía pasar de vez en cuando. Después de darle un poco de coba se pudo meter en el corral y ya pudimos observar la lustrosa anilla amarillenta que llevaba. Una vez que lo cogimos, comprobando su bravura y gallardía, se me vino a la vista la llamativa pluma blanca del ala y rápidamente recordé mis encuentros con el susodicho ánsar del Travieso. No había duda, era él.

Estuvo con nosotros durante unos años, acollarándose con una de nuestras ánsaras y dando lugar a algunas crías. Una noche un zorro hizo estragos en el corral y acabo con su vida. Aún mantengo en mi poder aquella anilla, ya muy desgastada, pero donde aún se pueden leer en ella las siglas BN1. Algunas veces la cojo entre mis manos y no puedo evitar que se me venga a la mente el recuerdo de aquellos lances marismeños de mi niñez, provocándome una gran nostalgia de aquellos tiempos pasados en los que uno era libre y salvaje.