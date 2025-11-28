Desmontando el mito del abandono de los perros de caza

Durante años, el debate sobre el abandono de perros de caza en España se ha construido sobre un terreno lleno de cifras infladas, estimaciones sin base y afirmaciones repetidas sin contraste. De hecho, era común la proclamación por parte de ciertos grupos animalistas relativa ... a que, cada temporada, se abandonan 50.000 perros de caza. Sin embargo, hasta hace pocos meses no existía un solo estudio oficial ni metodológicamente sólido que confirmara o desmintiera semejante acusación.

El propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende la Dirección General de Derechos de los Animales, reconoció en 2022 la falta total de datos fiables. Fue entonces cuando anunció la puesta en marcha del primer estudio serio sobre protección animal, un trabajo que por fin vio la luz en marzo de este año 2025.

Ese documento (el primero elaborado con rigor técnico y metodología contrastable) desmonta por completo la narrativa del abandono masivo. También aporta algo más relevante; datos que contribuyen a poner en valor lo que representan realmente los perros para los cazadores y cómo son cuidados, valorados y mantenidos por quienes conviven con ellos durante años. Un terreno donde los testimonios personales hablan tanto como las cifras.

«Para mí, mis perros en el día a día lo son todo. Empecé a cazar con ellos porque mi padre tenía y yo era la que los cuidaba. Siempre decía que, si mis perros iban al campo, yo quería ir con ellos«, cuenta Anabel Romero, una joven cazadora de Jaén que, recientemente, se ha proclamado campeona de Andalucía de Caza Menor con Perro. Asimismo, para Diego Gil, quien ha sido delegado andaluz del Podenco y actualmente es delegado nacional de la Federación Española de Caza, sus perros «son parte de la familia. Es una manera de vida. En casa, a mi hijo le estoy inculcando lo que es la caza con 14 años y hablamos de podencos y de perros de caza todos los días«. También narra sus vivencias con estos animales Juan Francisco Pineda, un joven galguero de la Sierra de Yeguas (Málaga): «Les dedico muchísimo tiempo. Los tengo que sacar al campo y paso con ellos más tiempo que con mis amigos«, comenta.

Juan Francisco Pineda, junto a sus galgas Juanita y Cantora ABC

Datos reales frente a invenciones

El 'Estudio sobre la gestión de la protección animal en España', publicado en marzo de 2025 y realizado con información de 284 centros de acogida (entre protectoras y servicios municipales) ha permitido, por primera vez, medir con precisión el perfil de los animales que ingresan en estos lugares. Así, los resultados finales desmontan décadas de mensajes repetidos sin contraste. Para empezar, solo el 12,9% de los perros que llegan a centros de acogida en España son razas de caza; esto supone, en términos absolutos, que menos de 3.000 perros de razas cinegéticas entraron realmente perdidos o abandonados. Por otra parte, apenas el 2,8% son galgos, una de las razas más señaladas tradicionalmente por los grupos anticaza.

Estas cifras no dejan lugar a la interpretación, comprobando de forma fidedigna que los datos reales están muy lejos de los 50.000 abandonos anuales que algunas organizaciones han difundido durante años sin base empírica. Con lo cual, ese estudio invalida esos relatos inflados y carentes de rigor. Asimismo, la publicación de este informe supone un punto de inflexión para el sector cinegético, que ha sufrido durante años una campaña mediática con un enorme coste reputacional.

«Nunca he visto abandonar a un perro de caza nuestro. Es un bulo que hay», recalca Diego, quien a su vez comenta que «veo a miles de perros de caza que no cazan, y eso sí lo veo un maltrato, lo de ponerles un jersey, un lazo en el pelo… Cuando llegan las vacaciones, de ahí es de donde viene el abandono. Lo que pasa es que, al ser raza de caza, se señala a los cazadores. Yo, a un niño que no es cazador, nunca le regalaría un podenco. Un perro no puede ser un regalo de Reyes, a no ser que seas un cazador y sepas que vas a cuidarlo y enseñarlo como nosotros«. Por su parte, Juan Francisco señala, en el caso de los galgos, que »la gente los cría, los enfoca en competir y, cuando no sirven, con la perfección de la raza que llevamos de tantos años, valen en la caza para disfrutarlos en los cotos. La imagen que llama la atención es la del galgo abandonado y triste; es lo que vende«.

Al hilo de esto, Anabel emite un relato más emotivo al expresar que «para nosotros, los cazadores, los perros son familia. Hay gente que los puede tener en casa, en una cochera, un patio o una zona habilitada para tenerlos porque no los pueden tener en casa. Eso no significa que no sean importantes para ellos. A los perros hay que cuidarlos durante todo el año; luego, la temporada de caza son tres o cuatro meses, pero tenemos que estar cuidándolos y poniéndoles en forma. Y, aparte, siempre hay un vínculo sentimental con el animal. Diría que el 99 %, por no decir el 100 %, tiene un vínculo afectivo con su perro, más allá de que sean cazadores«.

Anabel Romero, campeona de Andalucía de Caza Menor con Perro ABC

Por otra parte, donde sí enfoca esta joven cazadora jienense el tema del abandono de animales de caza es en los robos: «Que roben perros de caza es uno de los aspectos que más abandonos producen. Por ejemplo, en mi casa, puedo tener un perro que sirve y dos que ya son viejos, pero que los voy a tener hasta que se mueran porque son mis perros. Y, a lo mejor, una persona que roba esos perros para correr porque son galgos, o lo que sea, no los necesita y los abandona. Es una cosa que, si se pregunta a varios cazadores, lo pueden decir. El robo de perros de caza es una de las cosas que más abandonos produce«. Con estas afirmaciones coincide Juan Francisco, de ahí que este cazador malagueño tenga a sus galgos »en mi casa, por la situación que se da con los robos, que yo he sufrido varios a lo largo de todo este tiempo que llevo de galguero«.

La relación entre los cazadores y sus perros

Más allá de cifras y porcentajes, hay un aspecto imposible de medir, aunque fundamentales para entender la verdadera dimensión de este tema, que es la relación emocional entre el cazador y sus perros. En este sentido, para el mundo cinegético, el perro no es un accesorio ni un objeto fungible; es un compañero con el que se comparte campo, trabajo, aprendizaje y, muchas veces, vida diaria. Además, las distintas modalidades de caza (conejo, liebre, perdiz, montería, podenco, galgo o perro de muestra) se sostienen precisamente sobre esa relación ancestral entre seres humanos, territorio y perro.

«No concibo la caza sin perros. Son mis compañeros principales«, afirma rotundamente Anabel, quien señala también que, »obviamente, para la competición que yo hago, que es caza menor con perros, los necesito, pero ya no es solamente eso. Siempre digo que un cazador sin perro no es un cazador, sino un tirador. Mis perros no son compañeros solamente. Intento crear un vínculo. Ellos saben que yo soy la que abato la caza. Y sé que sin ellos tendría menos oportunidades de abatir piezas. O sea, que somos un equipo«.

Por su parte, a Diego, lo que más le gusta es «cuando los crío desde chiquitillos, hacerlos perros, en el sentido de llevarlos a cazar. Ellos tienen su instinto y tienen unas cualidades innatas, pero me refiero a las que adquieren por mí en cuanto a comportamiento. Por ejemplo, tener a un cachorro, que dé con un rastro, que lo siga, que levante el conejo e, incluso, que lo coja y lo traiga… Es el placer más grande que puede tener un podenquero«. En este sentido, para este cazador malagueño, este proceso y todo lo que viene después, con lo que afianza un vínculo muy estrecho con sus perros, »representa unos valores muy grandes; el respeto por el animal, el tener una conexión en el campo, el perro te mira a ti o tú miras al perro en el momento de dar con la caza… Hay una conexión inexplicable. Es muy grande eso«.

Diego Gil, junto a uno de sus podencos en el campo ABC

También explica su parecer Juan Francisco; en su caso, haciendo referencia a una vivencia personal: «Tengo dos galgas, una con catorce años y, otra, con trece. Las tengo en mi casa porque son mayores. ¿Cómo las voy a quitar con lo que me han hecho disfrutar? De hecho, a la más mayor, este verano le cogió un pinzamiento en la columna; me la encontré tumbada en el patio y no se podía mover, solamente la cabeza. Con tratamiento veterinario y demás hemos conseguido que la perra se pusiera en pie. Por eso yo no iba a sacrificarla, le he dado la oportunidad de poder tirar para adelante«, desvela emocionado.

Todo lo expresado por estos tres protagonistas debe ir ligado también con un cuidado adecuado para estos animales. En palabras de Diego, tener un perro «implica una responsabilidad. En el campo te lo dan todo, pero en la casa o en la perrera no les puedes fallar a ellos. Aquí no hay sábados, ni domingos, ni vacaciones… Hay que estar siempre«. En el caso de Anabel, el día a día con sus perros »está basado en cuidarlos y en que lleguen al fin de semana para ir a cazar o para la competición lo mejor posible; en cuanto a medicinas, suplementos, que estén en forma… Ya no solo para que cacen bien, sino porque son mi familia y mi vida. A mis perros los trato como a un familiar más«.

Asimismo, esta cazadora y deportista jienense es consciente de que «un perro es feliz corriendo, saltando, llenándose de barro… Eso, en el campo, lo tienen y pueden vivirlo. Están libres, aunque tengan que obedecer órdenes. Mis perros me ven vestida de verde y se ponen locos porque saben que vamos a cazar«. Con esta idea concuerda Juan Francisco. Es más, este galguero de la Sierra de Yeguas sostiene que, para que un perro esté equilibrado y pleno física y mentalmente, más que cazar en sí, »necesita correr y retozar, eso es seguro. El galgo corre porque lo disfruta«. En definitiva, todo perro requiere »un tiempo que se les tiene que dedicar«. Por eso, cuando ve correr a sus galgos por el campo, lo que siente es »una adrenalina inexplicable« al contemplar »una batalla de la naturaleza entre bellos animales como son la liebre ibérica y el galgo«.

Una realidad que necesita ser contada

La publicación del primer estudio oficial sobre protección animal ha permitido poner cifras reales donde antes solo había ruido. De esta forma, es posible afirmar que España no sufre un abandono masivo de perros de caza. Las estadísticas lo confirman de forma rigurosa. Además, los propios cazadores hacen gala de una relación profunda, emocional, afectiva y diaria con sus perros. Una relación construida desde el cuidado, la dedicación y un vínculo que forma parte esencial de su vida y de su forma de entender el campo.

Así, con los datos ya sobre la mesa y los testimonios que muestran la realidad cotidiana, queda claro que ese relato de abandono masivo ocultaba una verdad más sencilla y mucho más humana. Y es que, para un cazador, su perro no es algo que se usa una temporada y se desecha; es su compañero.