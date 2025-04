El MITECO insiste en acabar con la caza en casi toda España

El Gobierno de España sigue firme en su intención de votar a favor de la modificación del reglamento que afecta a la tenencia y uso de plomo en humedales. Una propuesta inviable, ilegal y que será de difícil aplicación en nuestro país al estar dotada de una gran inseguridad jurídica.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el Ministerio de Sanidad , órganos competentes en la materia, pretenden votar a favor de este reglamento el próximo 15 de julio sin haberlo consultado previamente con las comunidades autónomas y sin haber explicado el sentido de su voto al millón de cazadores españoles. Pero, ¿por qué los cazadores están en contra de la modificación de este reglamento?

Un total de 23 Estados miembros de la Unión Europea ya eliminaron gradualmente los disparos de plomo para cazar sobre humedales. Durante los últimos cinco años se ha trabajado para desarrollar una restricción en toda la UE sobre los disparos de plomo sobre los humedales, cuestión con las que los cazadores están completamente de acuerdo.

Según esta regulación propuesta, los cazadores tendrían que demostrar su inocencia si poseen un cartucho de plomo, incluso fuera de los humedales cuando regresan a casa después de la caza. El preámbulo de la propuesta de la CE se refiere a "atrapar a los cazadores en el acto", que no es el lenguaje apropiado para una propuesta legislativa. ¿Se olvidó la CE de la presunción de inocencia, que es un principio extremadamente importante en el derecho de la UE y se considera como una expresión del estado de derecho en todos los Estados miembros?

En consecuencia, la propuesta de la CE representa una interferencia importante con los principios fundamentales del derecho de la UE.

La definición de Ramsar incluye toda el agua independientemente de su tamaño, incluyendo un área de 1 m² de agua temporal (un charco después de llover, por ejemplo). Esto, combinado con zonas de amortiguamiento de 100 metros, creará una confusión generalizada, y significa que la definición de humedales es un objetivo móvil dependiendo de las condiciones climáticas.

Más importante aún, este enfoque es contrario a la legislación de la UE porque no cumple los requisitos del principio de seguridad jurídica, ya que no es lo suficientemente detallado para su aplicación práctica. Por ejemplo, no brinda a los cazadores una comprensión clara y precisa de sus derechos y obligaciones ni permite a los tribunales nacionales garantizar que se respeten esos derechos y obligaciones. Por lo tanto, habrá múltiples casos en los que los cazadores y los agentes del orden no saben si caen dentro o fuera del alcance previsto de la restricción.

Periodo de transición

Sin ninguna justificación socioeconómica, la CE propone un período de transición mucho más corto (24 meses) en comparación con la propuesta de la ECHA (36 meses). El período de transición debe ser de al menos 36 meses después del análisis socioeconómico de la ECHA y de 60 meses para los países que no tienen restricciones (Irlanda, Eslovenia, Malta, Polonia, Rumania).

Es extraño que no haya ninguna referencia, explícita o de otro tipo, que el uso de disparos de plomo por parte de l a policía y los militares está fuera del alcance de la propuesta de la CE. Esto parece ser un descuido de la Comisión Europea.

Las c ríticas de los cazadores hacia la propuesta de la CE no han sido por razones políticas, sino porque sus propuestas son técnicamente deficientes y legalmente defectuosas. La Comisión ha tenido amplias oportunidades para remediar la redacción totalmente inadecuada y la ambigüedad en sus disposiciones.

La propuesta actual de la CE contribuiría a la incertidumbre y la inestabilidad jurídica generalizadas para los Estados miembros y los cazadores de Europa. Por lo tanto, la CE debería proponer un texto que sea legal y comprensible.