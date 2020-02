ABC de la Caza Al grito del rehalero

El odio a la caza, causado por el desconocimiento y adoctrinamiento de los animalistas y los anticaza, ha originado la necesidad de culpabilizar a la caza y a los cazadores de la mayoría de abandonos y ejecuciones de perros para generar más apoyo en contra del campo y de la caza con datos íntegramente falsos.

El pasado domingo se convocaron numerosas manifestaciones en contra de la caza y enfatizando su desacuerdo con la caza con perros, en especial la del galgo. Se convocaron en 40 ciudades Españolas, pero solo se realizaron en 35 de ellas ya que en las 5 restantes el número de manifestantes era irrelevante; y la suma de todos los que participaron en estas, apenas superaba el millar. Mientras tanto, solo en Madrid más de una decena de miles de personas se manifestaron a favor del mundo rural y sus tradiciones. Pese a que la caza tenga más apoyos, el sector animalista está favorecido por los medios de comunicación.

Lo que más me sorprende como cazador y amante de los canes es que no luchemos por nuestra pasión y para muchos nuestra vida. Solo algunas sociedades como la Real Federación Española de Caza (RFEC) han difundido videos para expresar su indignación por las numerosas falacias publicadas mediante datos falsos en los que dicen que la mayoría de los abandonos de perros en España son cometidos por los cazadores, cuando la única estadística real hecha por el Seprona, indica que el 87 por ciento de los abandonos se producen en las zonas urbanas y solo el 13 por ciento en zonas rurales, y como muestra de productividad de la campaña de la RFEC, los abandonos de los que se hacen llamar cazadores, ha bajado considerablemente. Por eso mismo, pretendo dar voz a los cazadores, rehaleros, galgueros, batidores, etc., que aman a sus perros y se sienten furiosos por ser acusados y considerados de lo que realmente no somos.

Todo cazador, en todas las modalidades, necesita la ayuda de un perro de caza como fiel y leal compañero, ya sea para encontrar un animal herido o para provocar un lance. Aquellos que ven al can como pilar esencial de la caza se estremecen al igual que todos al pensar que alguien sea capaz de abandonar o incluso de asesinar a su perro. “Es como si una madre abandona a su hijo por portarse mal, y nosotros nos sentimos como el resto de madres al conocer tal desgracia.” argumenta un gran amante de los perros y cazador.

El hecho de que una persona, cazadora, abandone a un perro o lo maltrate, no significa que los cazadores seamos unos maltrata perros; de hecho, son los cazadores quienes denuncian y luchan contra estos sucesos. Esta inclusión ocurre también con la caza furtiva, siendo los cazadores legales acusados por los crímenes de otros.

El lema en esta manifestación de algunos partidos políticos muestró la insensatez de los miembros que los componen, como por ejemplo el lema del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) en el que dicen “No soy de caza, soy de casa” humanizando los sentimientos de un galgo, que sorprendentemente van en contra de su naturaleza ya que son ellos una de las razas que más necesita estar en armonía con el medio rural.

En conclusión, pretendo con esto y con el contenido de mis redes sociales dando voz a la gente de campo, en especial a las nuevas generaciones cazadoras, que los movimientos animalistas no intenten culpabilizar a la caza de los abandonos; y que luchen y denuncien, como hacemos nosotros, todos los casos de abandono de perros, sean en la ciudad o en el campo.

