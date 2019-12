La caza vista y vivida desde el mundo rural Venancio Rincón, alcalde de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), no se muerde la lengua al explicar lo que supone la caza en el entorno en el que vive

De muy adecuado nombre para un cazador, Venancio Rincón es alcalde de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) por el PSOE. Activo defensor de lo rural, no se muerde la lengua al explicar en este texto lo que supone la caza en el entorno que ama, vive y trabaja:

«Mucho se habla en estos tiempos de la caza. A pesar de todo, poco o nada se sabe de lo que la caza significa para un ecosistema tan frágil y necesario como es el ligado al mundo rural. Desde las ciudades, algunos nos exigen y nos intentan dictar cómo tenemos que vivir (como si nuestras dehesas y nuestros montes se hubieran creado por arte de magia).

La caza significa mucho para los que habitamos en el mundo rural o en esta España vaciada tan en boga. Muchas familias complementamos nuestros salarios con los jornales que obtenemos como ojeadores, secretarios, muleros, perreros, cocineras, camareros y un larguísimo etcétera.

La vida en un pueblo no es fácil, no hay mucho trabajo estable y tenemos que aprovechar todos los recursos que nuestro medio nos proporciona, siempre bajo un justo equilibrio o de forma sostenible, término también de moda. Un equilibrio que lleva existiendo desde que el mundo es mundo y que aprendimos de nuestros padres y abuelos. La caza no solo es una forma de generar ingresos y jornales extras, de mover y dinamizar nuestros pueblos y de darles vida estacionalmente; además, la caza es una manera de conservar y mantener el equilibrio en un ecosistema tan frágil como es el campo español.

En nuestros pueblos, una cosa está clara, aunque algunos no quieran verlo: o aprovechamos todos nuestros recursos o nos podemos dar por ‘jodidos’. Y la caza, no cabe duda, es uno de ellos».