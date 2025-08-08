Suscribete a
ABC Premium

Bádminton

Carolina Marín, y una reconstrucción sonriente

La jugadora se levanta de la lesión de rodilla que la dejó sin medalla en París 2024 hace un año con una visión más calmada y consciente de querer disfrutar cada momento

El sueño de Carolina ya es una realidad: Huelva será la sede del Europeo de Bádminton 2026

Carolina Marín, estrella de la cabalgata de Reyes de Huelva
Carolina Marín, estrella de la cabalgata de Reyes de Huelva CLARA CARRASCO
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue a cazar un volante y la rodilla hizo 'crac'. Allí, en ese pabellón de La Chapelle que enmudeció mientras ella se deshacía en rabia y lágrimas, se dejó Carolina Marín una medalla de los Juegos Olímpicos de París que ya rozaba (estaba a once puntos de la final ... ), tres años de preparación exhaustiva, cuatro años de aceptación y resurgir desde que otra rodilla la dejara sin Tokio 2020. Ahí, en ese «me he roto», vio incluso su carrera acabada. «En el vestuario seguí llorando y le dije a Fernando (su entrenador) que no podía más». Por la lesión, rotura del ligamento cruzado, por volver a otro calvario por el que ya había transitado no una sino dos veces más. Porque en París fue la rodilla derecha, pero en 2019 esa misma articulación ya había sufrido la misma rotura; y en 2021, a dos meses para los Juegos, fueron el ligamento y los meniscos de la izquierda los que paralizaron su vida personal y profesional, fuera de la cita olímpica en la que pretendía defender su oro de Río 2016.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app