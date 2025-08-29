Carlos Soria, a la conquista de un ochomil con 86 años

Medio siglo después de participar en la primera expedición española al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, Carlos Soria se lanza este viernes a la conquista de este pico de 8.163 metros con la intención de convertirse en la persona de más edad en coronar un ochomil. A los 86 años, este avulense residente en Moralzarzal (Madrid) encara su enésimo reto en el Himalaya, donde ha hecho cumbre ya doce veces.

Antes de comenzar el ascenso, el alpinista deberá prepararse en Nepal a través de una fase de aclimatación en el valle del Everest con el objetivo de alcanzar la cima del Manaslu la segunda semana de octubre, siempre que las inclemencias meteorológicas y la salud lo permitan. En 1975, durante la expedición cuyo cincuentenario se conmemora ahora, este montañero no llegó a coronar el pico, pero lo logró en 2010, con 71 años.

La última vez que Soria probó a escalar un ochomil en el Himalaya fue en 2023, cuando trató de coronar el Dhaulagiri, pero tuvo que abandonar después de que un sherpa le cayera accidentalmente encima y le provocara una fractura de tibia. Dos años antes también había intentado la ascensión en dos ocasiones, pero se vio obligado a retirarse ambas veces: una por la pandemia y otra por problemas de rodilla.

Precisamente el Dhaulagiri ha sido la gran asignatura pendiente de Soria: desde 1998 ha intentado coronarlo en 15 ocasiones sin éxito. Se trata del único ochomil que se le ha resistido, junto al Shisha Pangma, que ascendió por la cumbre central y no se suele tener en cuenta al ser inferior al pico principal (8.027 metros) y al haber discrepancias sobre su verdadera altitud.

A pesar de estas dos espinas en el currículum de Soria, es el único alpinista que ha escalado diez ochomiles después de cumplir 60 años. Entre sus marcas figuran el K2, que ascendió con 65 años; el Broad Peak, a los 68; el Makalu, a los 69; el Gasherbrum I, a los 70; el Manaslu, a los 71; el Kangchenjunga, a los 75, y el Annapurna, a los 77.

El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, ha despedido este viernes al montañero en el aeropuerto antes de que comience su desafío: «Hoy desde Barajas despedimos con orgullo a Carlos Soria, un referente mundial del alpinismo y, sobre todo, de los valores del deporte».

«Con 86 años, Carlos vuelve al Himalaya para intentar una nueva cima y demostrar que la pasión, el esfuerzo y la superación no tienen edad», ha escrito el directo general en su perfil de la red social Instagram.